5 trái ác quỷ hùng mạnh nhất One Piece: Hạng 1 giúp Luffy lên tầm cao mới

Trong thế giới One Piece, trái ác quỷ (Devil Fruit) luôn là nguồn sức mạnh đáng kinh ngạc, mang đến cho người sử dụng những khả năng vượt xa giới hạn con người. Từ loại Logia, Zoan đến Paramecia, các trái ác quỷ cơ bản đã vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi đạt đến trạng thái thức tỉnh (Awakening) - một hiện tượng hiếm gặp - sức mạnh của chúng được đẩy lên tầm cao mới, thậm chí có thể thay đổi cả cục diện thế giới. Chỉ một số ít nhân vật đã thức tỉnh trái ác quỷ của mình, và họ đều thuộc hàng top những chiến binh mạnh nhất của series.

Dưới đây là bảng xếp hạng 5 trái ác quỷ mạnh nhất nhờ thức tỉnh, dựa trên khả năng chiến đấu, phạm vi ảnh hưởng và tiềm năng hủy diệt.

5. Ito Ito no Mi (Trái Chỉ Chỉ)

Trái Ito Ito no Mi thuộc loại Paramecia, cho phép Doflamingo tạo ra những sợi chỉ sắc bén hơn cả lưỡi kiếm, đồng thời điều khiển kẻ khác như một con rối trong One Piece. Những sợi chỉ do hắn tạo ra thường vô hình với mắt thường, chỉ lộ diện khi đối thủ nhận biết khả năng thực sự.

Khi thức tỉnh trái ác quỷ này, Doflamingo biến toàn bộ môi trường xung quanh thành dây chỉ, tạo nên một "địa ngục" chết chóc. Hắn có thể tấn công từ mọi hướng, vây hãm và trói buộc hoàn toàn đối thủ. Chỉ những ai sở hữu sức mạnh cực kỳ vượt trội, kết hợp Haki mạnh mẽ mới phá vỡ được lưới chỉ này.

4. Mochi Mochi no Mi (Trái Mochi Mochi)

Là một trong những trái ác quỷ hệ Paramecia đặc biệt, Mochi Mochi no Mi cho phép Katakuri - Sweet Commander mạnh nhất của băng Big Mom biến cơ thể thành bánh mochi. Khi thức tỉnh, Katakuri biến toàn bộ môi trường xung quanh thành loại thức ăn và kết cấu đặc biệt này, biến trận địa trở nên dính nhớp một cách khó chịu, thậm chí vô cùng nguy hiểm.

Đối thủ bị cố định hoàn toàn, bóp nghẹt hoặc trói chặt, dẫn đến hậu quả bị kết liễu chỉ trong chớp mắt. Trong một trận chiến với Luffy, thức tỉnh của Katakuri chưa được khai thác hết do tác giả Eiichiro Oda cần tạo cơ hội cho nhân vật chính chiến thắng. Nếu Katakuri sử dụng toàn lực, kết quả có lẽ đã khác.

3. Jiki Jiki no Mi (Trái Từ Từ)

Trái Jiki Jiki no Mi xuất hiện thức tỉnh trong cốt truyện Wano của One Piece, nâng tầm khả năng chiến đấu của Kid lên mức độ hoàn toàn mới. Về cơ bản, nó cho phép Kid điều khiển từ trường, trở thành nam châm khổng lồ hút mọi thứ kim loại. Khi thức tỉnh, Kid còn có thể biến chính đối thủ thành nam châm, tạo lực từ cực mạnh để khống chế hoặc chôn vùi kẻ thù dưới đống phế liệu.

Sức mạnh này đủ để áp chế cả Big Mom, dù cho ả là nhân vật sở hữu Haki Bá Vương mạnh mẽ. Thức tỉnh Jiki Jiki no Mi chứng minh rằng từ trường không chỉ là vũ khí tấn công mà còn là công cụ kiểm soát toàn diện trận đấu.

2. Ope Ope no Mi (Trái Phẫu Phẫu)

Ope Ope no Mi luôn nằm trong danh sách trái ác quỷ mạnh nhất One Piece, và việc thức tỉnh đưa nó lên tầm "siêu hạng". Trong One Piece, Law tạo ra ROOM - một không gian khổng lồ để thao túng mọi thứ bên trong, từ dịch chuyển tức thời, phẫu thuật đến phóng xạ. Khi thức tỉnh, Law tạo ROOM phiên bản nhỏ bao phủ vũ khí, xuyên thủng mọi phòng ngự hoặc thậm chí tấn công bất ngờ.

Trái ác quỷ này có tính hủy diệt cao, kết hợp với trí tuệ và óc chiến thuật của Law thì như "hổ mọc thêm cánh". Anh còn có thể tạo ra những chiêu thức như Shock Wille gây sát thương nội tạng xuyên thấu, Puncture Wille tạo hố khổng lồ, đủ sức phá hủy địa hình lớn.

1. Hito Hito no Mi, Model: Nika (Gear 5)

Vị trí số 1 không thể thuộc về trái ác quỷ nào khác ngoài Hito Hito no Mi, Model: Nika, mang đến tạo hình Gear 5 gây sốt một thời gian dài của Luffy. Trái ác quỷ huyền thoại này từng bị che giấu dưới dạng Paramecia Gomu Gomu no Mi, lúc đầu chỉ mang tính chất cao su. Thế nhưng, khi được thức tỉnh bởi Luffy, nó giúp cậu trở thành "Chiến binh Giải phóng", hiện thân của Thần Mặt Trời Nika.

Luffy biến môi trường thành cao su, tạo ra mọi thứ theo trí tưởng tượng miễn anh tin là có thể. Không có giới hạn nào trong hình thái này, Luffy đạt đến mức bất khả chiến bại về sáng tạo và sức mạnh. Theo truyền thuyết trong Joy Boy, Thần Mặt Trời có khả năng phá hủy cả thế giới và Gear 5 chính là biểu tượng của sức mạnh đó. Đây là trái ác quỷ thức tỉnh mạnh nhất, hứa hẹn sẽ bùng nổ trong cốt truyện cuối của One Piece.