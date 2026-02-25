Netflix làm lại "Kiêu Hãnh Và Định Kiến": Diễn viên bị chê "chán" hơn bản cũ

HHTO - Có thể nói, dường như cứ mỗi một thế hệ lại có một phiên bản “Kiêu Hãnh Và Định Kiến” của mình. Sắp tới đây, Netflix sẽ đưa câu chuyện kinh điển này lên màn ảnh lần nữa.

Tiểu thuyết kinh điển Kiêu Hãnh Và Định Kiến (Pride And Prejudice) của nữ nhà văn Jane Austen ra mắt lần đầu vào năm 1813. Dù đã có “tuổi đời” hơn hai thế kỷ nhưng những bình luận xã hội sắc bén, sự phức tạp của tình thân gia đình hay tình bạn, câu chuyện tình yêu vượt qua “kiêu hãnh” và “định kiến” trong Kiêu Hãnh Và Định Kiến vẫn luôn giữ được sự phù hợp và sức hấp dẫn trong từng thời đại.

Kiêu Hãnh Và Định Kiến (1995).

Kiêu Hãnh Và Định Kiến (2005).

Cho đến nay, Kiêu Hãnh Và Định Kiến đã nhiều lần được chuyển thể, trong đó được biết đến nhiều nhất là bản phim truyền hình (1995) với Jennifer Ehle đóng vai Lizzie và Colin Firth hoá thân Mr. Darcy; và bản điện ảnh (2005) với Keira Knightley là nàng Lizzie và Matthew Macfadyen trở thành Mr. Darcy.

Có thể nói, dường như cứ mỗi một thế hệ lại có một phiên bản Kiêu Hãnh Và Định Kiến của mình. Sắp tới đây, Netflix sẽ đưa câu chuyện kinh điển này lên màn ảnh lần nữa. Dàn diễn viên chủ chốt của phiên bản này đã được công bố.

Emma Corrin sẽ là nàng Lizzie mới.

Theo đó, nữ diễn viên đoạt giải Quả Cầu Vàng Emma Corrin (The Crown) vào vai Elizabeth Bennet - hay còn được gọi là Lizzie. Đây là nhân vật nữ của câu chuyện, ban đầu vì “định kiến” mà không có thiện cảm với Mr. Darcy, nhưng về sau khi hiểu được sự chân thành của Mr. Darcy thì trái tim cô cũng xoay chiều.

Nam diễn viên đoạt giải BAFTA Jack Lowden (Slow Horses) đảm nhận vai Mr. Darcy - nhân vật nam chính của Kiêu Hãnh Và Định Kiến. Thoạt đầu, nhân vật này khiến mọi người có cảm giác khó gần và cho rằng anh ta quá “kiêu hãnh”, nhưng thực chất Mr. Darcy là người một khi đã đối tốt với ai thì đều rất chân thành.

Jack Lowden là Mr. Darcy mới.

Tuy nhiên, phản ứng của phần đông netizen là không “ồ quao” lắm với sự lựa chọn diễn viên này của Netflix. Cả hai đều bị đánh giá là không hợp nhân vật mà họ đảm nhận.

Các bình luận viết: “Việc chọn diễn viên cho vai Elizabeth và Mr. Darcy thật đáng thất vọng. Tôi đã kỳ vọng nhiều hơn thế”, “Ôi, không, không, đây không phải là Mr. Darcy”, “Mr. Darcy tóc vàng???”, “Emma Corrin là một diễn viên giỏi nhưng với vai Elizabeth? Tôi không chắc lắm”, “Khí chất, phong cách diễn của Emma Corrin hoàn toàn không phù hợp với vai Lizzie. Theo tôi, Daisy Edgar Jones mới là lựa chọn hoàn hảo”…

Emma Corrin bị cho là không có khí chất hợp với vai Elizabeth.

Áp lực rất lớn trước một Lizzie được cho là hoàn hảo của Keira Knightley.

Bên cạnh đó, Louis Partridge - chàng Tử tước của Enola Holmes hóa thân Mr. Wickham. Trong nguyên tác, nhân vật này có bề ngoài bảnh bao, bóng bẩy, nhưng tính cách bên trong lại tồi tệ. Anh ta là nhân tố đào sâu hiểu lầm giữa Lizzie và Mr. Darcy.

Dù Louis Partridge có vẻ ngoài bảnh bao hợp với Mr. Wickham nhưng nhiều netizen cho rằng trông anh quá trẻ nếu so với hai diễn viên chính. Các bình luận viết: “Anh chàng này sinh ra để đóng các bộ phim bối cảnh xưa”, “Louis chắc chắn sẽ làm điên đảo các thiếu nữ với vẻ ngoài của Mr. Wickham”, “Chẳng phải cậu ấy còn quá trẻ sao, đặc biệt là khi so sánh với nam nữ chính?”...

Mr. Wickham của bản điện ảnh 2005.

Louis Partridge trên phim trường Kiêu Hãnh Và Định Kiến.

Biên kịch của Kiêu Hãnh Và Định Kiến phiên bản Netflix tỏ ra rất hào hứng khi có cơ hội “kể lại câu chuyện tuyệt vời này”. Nhưng chẳng may, khán giả lại có vẻ ngán ngẩm nhiều hơn là háo hức mong đợi. Không chỉ vì dàn diễn viên chính mang lại cảm giác không quá hợp vai mà còn bởi Kiêu Hãnh Và Định Kiến đã được chuyển thể nhiều lần. Không những thế, các bản chuyển thể trước được cho là hoàn hảo rồi.

Các bình luận viết: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói điều này, nhưng tôi thực sự phát ngán với Kiêu Hãnh Và Định Kiến rồi. Trời ơi, đủ lắm rồi!”, “Ai lại cần thêm một phiên bản Kiêu Hãnh Và Định Kiến nữa chứ? Còn biết bao nhiêu cuốn tiểu thuyết khác của các tác giả nữ khác đáng để khám phá mà”, “Có phải AI đã tuyển chọn diễn viên cho phiên bản này không? Trông chán lắm í”…

Bà Bennet và các cô con gái của mình trong bản phim 2005.

Lizzie cùng mẹ và các chị em gái trong bản phim 2026 của Netflix.

Mới đây, Netflix đã tung ra video đầu tiên hé lộ hình ảnh của Lizzie và Mr. Darcy trong bản phim mới. Các bình luận tiếp tục tỏ ra khắt khe: “Họ cố gắng sao chép phiên bản năm 2005 mà chẳng hề giống chút nào”, “Xem video xong càng thấy không hợp dữ, Emma thì “dừ” so với Lizzie, Jack thì chưa đủ bảnh bao”,...

Dù vậy, vẫn có một số ý kiến bày tỏ rằng họ vẫn sẽ đợi xem bản phim mới của Netflix. Các bình luận viết: “Việc được xem những cách diễn giải khác nhau về những câu chuyện kinh điển cũng rất thú vị mà”, “Sẽ rất khó để vượt qua bản phim điện ảnh và cả bản truyền hình, chúng đều quá tuyệt vời. Nhưng tôi sẽ cố gắng giữ thái độ cởi mở với bản phim mới”...

Kiêu Hãnh Và Định Kiến của Netflix sẽ phát sóng trong năm 2026, vào mùa Thu.