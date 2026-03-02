Lộ diện dàn diễn viên “Look Back” bản live-action: Quá xịn, vừa xinh vừa giỏi?

HHTO - Bộ phim được chuyển thể từ manga và anime được yêu thích “Look Back” đã lộ diện dàn diễn viên chính. Đó đều là những gương mặt “nàng thơ” vừa xinh vừa giỏi của màn ảnh xứ hoa anh đào.

Look Back là một truyện tranh oneshot (truyện ngắn, kết thúc trong vài chương hoặc một tập thay vì kéo dài nhiều tập như thể loại truyện tranh dài kỳ) của tác giả Tatsuki Fujimoto - nổi tiếng với Chainsaw Man. Dù ngắn nhưng Look Back được đánh giá là một “tuyệt phẩm” bởi tính nghệ thuật trong cách kể, câu chuyện có sức lay động lớn, đầy rung động.

Truyện tranh Look Back đã được xuất bản ở Việt Nam.

Ở mảng manga (truyện tranh), Look Back đã nhận được nhiều lời khen của giới phê bình và độc giả, gặt hái được nhiều thành công. Có thể kể đến như đứng hạng 1 Top 10 manga của năm 2021, giành giải nhất trong Kono Manga ga Sugoi! (2022), đứng hạng 2 tại manga Taisho lần thứ 15, giành giải Oneshot hay nhất tại Rakuten Kobo E-book Award 2023, được đề cử giải Eisner 2023…

Look Back bản anime.

Năm 2024, bản anime (hoạt hình) của Look Back ra mắt. Một lần nữa, câu chuyện về ước mơ, tuổi trẻ, tình bạn, nỗi đau được kể trong Look Back tiếp tục chinh phục giới phê bình và đông đảo khán giả.

Ở thị trường Nhật Bản, Look Back đạt doanh thu khả quan khi vượt mốc 1 tỷ yên (khoảng 6,4 triệu đôla) chỉ sau 18 ngày công chiếu. Trên toàn cầu, Look Back “cá kiếm” hơn 12,7 triệu đôla dù có số lượng rạp hạn chế. Ở mảng giải thưởng, Look Back xuất sắc giành được giải Phim hay nhất tại Filmarks Annual Awards 2024, Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Japan Movie Critics Awards 2025, Phim của năm tại giải Anime Crunchyroll 2025…

Look Back bản live-action.

Năm ngoái, thông tin Look Back sẽ được chuyển thể live-action (phim do người thật đóng) khiến nhiều fan cảm thấy hào hứng. Đáng chú ý, bản live-action được đạo diễn bởi Kore-eda Hirokazu - đạo diễn của nhiều tuyệt phẩm điện ảnh Nhật Bản như Nobody Knows (2004), Still Walking (2008), Like Father, Like Son (2013), Our Little Sister (2015), After The Storm (2016), Shoplifters (2018), Monster (2023)...

Ngoài điện ảnh, đạo diễn Kore-eda Hirokazu cũng ghi dấu ấn ở mảng phim truyền hình với Going My Home (2012), Makanai: Đầu Bếp Nhà Maiko (2023), Asura (2025)...

Thông tin dàn diễn viên của Look Back bản live-action trên Douban.

Trên trang Douban của Trung Quốc, có thông tin rằng dàn diễn viên chính của Look Back bản live-action gồm có: Hirose Suzu (1998), Deguchi Natsuki (2001), Makita Aju (2002)… Cả ba đều là những gương mặt nổi bật trên màn ảnh xứ hoa anh đào. Trong khi Hirose Suzu đã khẳng định mình với nhiều thể loại phim, đạt những giải thưởng diễn xuất lớn nhỏ thì Deguchi Natsuki và Makita Aju được đánh giá là những gương mặt diễn viên trẻ sáng giá, tiềm năng.

Hirose Suzu.

Hirose Suzu trong Our Little Sister.

Nữ diễn viên tiếp tục hợp tác với đạo diễn Kore-eda trong Asura.

Đặc biệt, cả ba đều là “nàng thơ” từng xuất hiện trong các tác phẩm của đạo diễn Kore-eda Hirokazu. Tác phẩm giúp Hirose Suzu được chú ý và bắt đầu thành danh là Our Little Sister. Về sau, Hirose Suzu tiếp tục tham gia một số phim khác của đạo diễn Kore-eda Hirokazu như The Third Murder, Asura... Deguchi Natsuki là một trong những bông hoa xinh xắn của Makanai: Đầu Bếp Nhà Maiko.

Deguchi Natsuki.

Deguchi Natsuki (trái) trong Makanai: Đầu Bếp Nhà Maiko.

Riêng Makita Aju, nữ diễn viên trẻ xuất hiện có phần thầm lặng hơn nhưng hiện diện trong khá nhiều các tác phẩm của Kore-eda Hirokazu như: Going My Home, After The Storm, The Third Murder, Shoplifters, Makanai: Đầu Bếp Nhà Maiko... Có thể nói, từ bé đến trưởng thành, cô tham gia khá nhiều phim của vị đạo diễn tài ba này, và làm cho thế giới của những bộ phim ấy trở nên sống động hơn, theo cả những cách lớn và nhỏ.

Makita Aju.

Nữ diễn viên tham gia phim của đạo diễn Kore-eda từ bé...

đến lớn.

Tuy nhiên, dàn diễn viên “nàng thơ” này của Look Back bản live-action chỉ mới dừng ở mức tin đồn trên Douban, chưa được xác nhận chính thức. Dù vậy, vào khoảng tháng 10/2025, trên X (Twitter trước đây), có một số thông tin cũng cho biết rằng đã bắt gặp Hirose Suzu đang quay phim mới, có khả năng rất cao đó là Look Back. Thông tin trên X cũng dừng ở mức tin “hành lang”, nhưng phần nào làm tăng thêm hy vọng cho fan rằng dàn diễn viên vừa xinh vừa giỏi kia thực sự sẽ xuất hiện trong Look Back.

Một số cảnh quay từ Look Back bản live-action.

Câu chuyện của Look Back kể về hai cô gái đến từ một thị trấn nhỏ ở Nhật Bản cùng mối quan hệ giữa họ kể từ lúc học tiểu học cho đến lúc trưởng thành. Cả hai đều đam mê vẽ truyện tranh, bắt đầu từ những truyện bốn khung đăng trên báo tường đến những giấc mơ lớn hơn.

Mối quan hệ giữa họ, từ cạnh tranh đến ngưỡng mộ, từ truyền cảm hứng đến nguồn động lực trên con đường chinh phục ước mơ. Họ gắn kết, rồi chia xa dưới những áp lực của hành trình trở thành người lớn, và cả bởi một bi kịch khủng khiếp. Nhưng cuối cùng, sâu trong tâm hồn, cả hai vẫn gắn kết với nhau bởi một tình cảm thuần khiết, chữa lành, từ đó xoa dịu những mất mát đau thương.

Trước khi công bố dàn diễn viên chính thức, Look Back bản live-action đã tung ra một đoạn trailer ngắn, hé lộ một số cảnh quay đẹp như thơ và bám sát nguyên tác. Trong đoạn video này, các diễn viên đều không để lộ mặt.

Look Back bản live-action dự kiến ra mắt trong năm 2026.