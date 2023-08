Đợt 2 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023: Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra

HHT - Vì Ahn Bo Hyun và Jung Hae In là đôi bạn khá thân trong giới. Jung Hae In lại trở nên thân thiết với Jisoo sau bộ phim "Snowdrop", nên nhiều người nghĩ Jung Hae In có lẽ là "ông mai" cho mối tình của Ahn Bo Hyun và Jisoo. Nhưng sự thật được Jung Hae In chia sẻ khiến khán giả "bật cười, ngã ngửa".