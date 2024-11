Đợt không khí lạnh mạnh sắp tới: Hà Nội giảm 10 độ C, có nơi rét đậm rét hại

HHT - Đợt không khí lạnh sắp về miền Bắc nước ta sẽ khá mạnh, khiến một số nơi ở vùng núi phía Bắc rét đậm, rét hại. Nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội có thể sẽ giảm hơn 10 độ C, trời thực sự rét.

Không khí lạnh mạnh được dự báo sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta từ khoảng 26/11 (thứ Ba tuần tới). Không khí lạnh lần này có thể về tăng cường thành vài đợt, kéo dài từ khoảng 26/11 sang đầu tháng 12, liên tục khiến nhiệt độ giảm ở toàn miền Bắc.

Từ giờ đến trước 26/11, nhiệt độ ở miền Bắc sẽ duy trì như hiện tại, có hôm tăng nhẹ. Trưa và chiều nay, 21/11, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là khoảng 26 - 27oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các tỉnh thành lân cận tương tự hoặc chênh lệch ít. Vào buổi sáng sớm, nhiệt độ Hà Nội duy trì ở mức 19 - 21oC.

Trong đợt không khí lạnh mạnh tuần sau, vào ngày cao điểm là khoảng 28/11, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội vào buổi trưa cũng chỉ khoảng 15 - 16oC, tức là giảm hơn 10oC so với thời điểm tương ứng trước khi có không khí lạnh; nhiệt độ sáng sớm cũng tương tự và nhiệt độ cảm nhận có thể còn thấp hơn. Với mức nhiệt độ này, ở Hà Nội trời rét, thậm chí còn sát mức rét đậm (dưới 15oC).

Cùng thời gian, nhiều tỉnh thành ở miền Bắc nước ta được dự báo rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày từ 13oC - 15oC), thậm chí ở miền núi rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13oC), có nơi xuống dưới 10oC.

Đây là đợt không khí lạnh đáng chú ý, khi mà ở Trung Quốc cũng đã có thông báo rằng không khí lạnh sắp tới có thể gây tuyết rơi diện rộng, những khu vực có nhiệt độ 0oC mở rộng xuống phía Nam, tới tận sông Trường Giang.

Sự thay đổi nhiệt độ đáng kể sắp tới có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, vì vậy, người dân lưu ý mặc ấm, giữ ấm đường hô hấp, đặc biệt đối với những người có cơ địa nhạy cảm.