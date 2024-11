Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, Hà Nội sát mức rét đậm

HHT - Sau những đợt không khí lạnh nhẹ khiến nhiều người nghĩ rằng năm nay không có mùa Đông, miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa. Trong đợt gió mùa Đông Bắc này, nhiệt độ sẽ giảm hẳn, ở Hà Nội trở rét, thậm chí có thể tiến sát mức rét đậm.

Ở miền Bắc nước ta đang có một đợt không khí lạnh, hanh khô. Dù đây vẫn là đợt không khí lạnh nhẹ nhưng cũng khiến trời se lạnh vào sáng sớm và tối muộn, còn ban ngày vẫn ấm áp, giữa trưa khá nóng do có nhiều nắng.

Trưa và chiều nay, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là khoảng 27oC, các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự hoặc chênh lệch ít. Sáng sớm mai là thời điểm mà cái lạnh của đợt này được cảm nhận rõ rệt nhất, khi nhiệt độ ở Hà Nội chỉ khoảng 17 - 18oC. Khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn có nhiệt độ thấp hơn khá nhiều, ở mức 12 - 14oC.

Đợt không khí lạnh này sẽ suy yếu từ khoảng thứ Bảy tới (23/11) và trời sẽ ấm dần lên, dù không nóng hẳn nhưng độ ẩm tăng nên có thể gây cảm giác oi bức.

Theo hầu hết các mô hình dự báo hiện tại, từ khoảng 26 - 27/11, một đợt không khí lạnh nữa bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Đây sẽ là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa và tạo cảm giác rõ nhất về mùa Đông.

Đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, trong đó có những ngày nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội có thể chỉ khoảng 20oC hoặc hơn một chút. Nhiệt độ sáng sớm và đêm ở Hà Nội có thể xuống đến 15 - 16oC, trời rét, thậm chí rất gần mức rét đậm (dưới 15oC). Ở các tỉnh thành miền núi như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn..., nhiệt độ xuống tới 11 - 12oC (rét hại) vào sáng sớm và tối muộn.

Sự thay đổi lớn về nhiệt độ và độ ẩm có thể ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nên trong đợt không khí lạnh tới đây, người dân nên mặc ấm, giữ ấm đường hô hấp để tránh bị cảm, viêm họng.