Đợt mưa dông đang diễn ra ở miền Bắc sẽ kéo dài mấy ngày, khi nào nắng nóng trở lại?

HHT - Dự báo mưa dông ở miền Bắc vẫn còn tiếp diễn phức tạp trong thời gian tới. Từ ngày 16-18/8, miền Bắc chỉ còn mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to, thời tiết mát mẻ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (15/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 14/8 đến 3h ngày 15/8 có nơi trên 30mm như: Pa Thơm (Điện Biên) 38.8mm, Tp Hòa Bình (Hòa Bình) 75.2mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 47.9mm, Tân Bình (Thanh Hóa) 98.2mm…

Dự báo ngày 15/8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Dự báo mưa dông ở miền Bắc vẫn còn tiếp diễn phức tạp trong thời gian tới. Từ ngày 16-18/8, miền Bắc chỉ còn mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to, thời tiết mát mẻ. Từ khoảng 19/8, miền Bắc có thể tăng mưa trở lại, kéo dài nhiều ngày sau đó. Trong khoảng 7 ngày tới, nắng nóng chưa có dấu hiệu quay trở lại.

Trong khi đó, ngày 15-16/8, khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.