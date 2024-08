Đợt mưa ở miền Bắc chưa có dấu hiệu kết thúc, Hà Nội mưa nắng đan xen

HHT - Miền Bắc đang có một đợt mưa kéo dài, dù mưa không liên tục nhưng có những lúc mưa to cục bộ gây ngập úng. Dự báo cụ thể về đợt mưa này là thế nào, thời tiết Hà Nội trong những ngày tới ra sao?

Mưa vẫn đang diễn ra ở nhiều tỉnh thành miền Bắc, có nơi mưa vừa, một số nơi mưa to đến rất to. Tính từ 19h ngày 13/8 đến sáng nay, 14/8, lượng mưa ở Chương Mỹ (Hà Nội) là 22,8 mm, Hiệp Lực (Bắc Kạn) 95 mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 73,6 mm, Đại Từ (Thái Nguyên) 60,4 mm…, theo ứng dụng Vrain.

Do mưa nhiều nên khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ khá thấp ở thời điểm mùa Hè, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời vào chiều nay ở Điện Biên Phủ, Sơn La… chỉ khoảng 28 - 29oC. Tuy nhiên, mưa to có thể gây ngập lụt, sạt lở đất, người dân lưu ý đề phòng.

Ở Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội, hôm nay chủ yếu là mưa nhỏ, cục bộ có nơi mưa vừa.

Mưa ở miền Bắc vào tháng 7 Âm lịch thường kéo dài và đợt mưa này cũng chưa có dấu hiệu dừng lại, mặc dù mưa có thể gián đoạn (có những buổi/ ngày không mưa) nhưng đợt mưa sẽ chưa kết thúc trong khoảng 10 ngày tới.

Hà Nội cũng có kiểu thời tiết như trên, từ mai nhiệt độ có thể tăng nhẹ (tăng 1oC). Mặc dù nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 33 - 34oC chứ không đến mức nắng nóng (là khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên), nhưng do độ ẩm cao nên nhiều lúc khá oi bức, nhiệt độ cảm nhận vào buổi trưa và chiều vẫn có thể lên tới 38 - 40oC.

Tại Hà Nội cũng có mưa rải rác trong suốt 10 ngày tới, mưa vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày và có thể tập trung ở một vài khu vực, xen kẽ sẽ có những buổi/ ngày nắng. Thời tiết thất thường, lúc nắng lúc mưa như vậy dễ gây mệt mỏi, viêm đường hô hấp, người dân lưu ý khi ra ngoài nên mang theo đồ che mưa nắng và đeo khẩu trang.