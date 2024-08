Miền Bắc mưa ngâu đến bao giờ, Hà Nội có còn đợt nắng nóng nào trong tháng 8?

HHT - Cả miền Bắc nước ta đang có đợt mưa sau những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Đợt mưa này sẽ kéo dài bao nhiêu ngày? Từ giờ đến cuối tháng 8, miền Bắc nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng có còn đợt nắng nóng nào nữa không?

Sau một đợt nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, miền Bắc đang có những ngày nhiều mưa. Mưa kéo dài vào tháng 7 Âm lịch như vậy từ xưa vẫn được gọi là mưa ngâu.

Mặc dù trước đây mưa ngâu thường là mưa nhỏ rả rích, nhưng trong những năm gần đây, do biến đổi khí hậu, nhiệt độ tăng nên mưa vào tháng 7, tháng 8 cũng to hơn. Trong 24 giờ (từ 16 giờ ngày 10/8 đến 16h ngày 11/8), một số nơi ở Bắc Bộ đã mưa rất to như Hạ Lang (Cao Bằng) 125,2 mm, Tràng Xá (Thái Nguyên) 104,2 mm, Ẳng Nưa (Điện Biên) 138,2 mm…, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Đợt mưa này mang tính chất của mưa ngâu là mưa kéo dài nhiều ngày, theo dự báo hiện tại thì đến khoảng cuối tuần (18/8) mưa mới giảm. Điều đáng chú ý là mưa không diễn ra liên tục, xen giữa đợt mưa vẫn sẽ có những buổi/ ngày khá nóng, dù không đến mức nắng nóng (là khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên) nhưng độ ẩm cao sẽ tạo cảm giác oi bức.

Trong đợt mưa, một số tỉnh thành ở vùng núi Bắc Bộ dễ có mưa to và dông, từ đó lại gây ra những hiện tượng như lũ quét, sạt lở đất, người dân nên thường xuyên theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng để có cách phòng tránh.

Tại Hà Nội (và miền Bắc nói chung), theo dự báo hiện tại thì từ giờ đến cuối tháng 8 sẽ không có đợt nắng nóng gay gắt nào nữa. Tất nhiên, vào mùa Hè thì không thể không có những ngày nóng, nhưng có thể chỉ ở sát mức nắng nóng (ví dụ, xen giữa những ngày mưa nhiều, có thể có ngày nhiệt độ không khí lên khoảng 34oC). Do đang trong đợt mưa ngâu nên mưa có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm, địa điểm nào, dù chủ yếu là mưa nhỏ, nhưng người dân ra ngoài nên luôn mang theo đồ che mưa.