Dự án “Đại Phụng Đả Canh Nhân” là cơ hội cũng là thử thách của Vương Hạc Đệ

HHT - Chỉ còn vài ngày nữa, bộ phim cổ trang được trông đợi “Đại Phụng Đả Canh Nhân” sẽ lên sóng. Bộ phim dù thành hay bại đều sẽ đưa sự nghiệp Vương Hạc Đệ bước sang một trang mới, chỉ là không biết sẽ “nở hoa” hay “bế tắc” mà thôi.

Dù chưa lên sóng nhưng đã thu hút đông đảo sự chú ý những ngày qua là bộ phim Đại Phụng Đả Canh Nhân do Vương Hạc Đệ đóng chính. Nhiều khán giả tò mò về chất lượng của bộ phim, cũng như đặt câu hỏi cho sự thành bại của nó, nhất là khi xung quanh Vương Hạc Đệ gần đây có những câu chuyện bên lề tạo ra dư luận trái chiều.

Ngay từ khi mới khởi động, Đại Phụng Đả Canh Nhân đã được coi là một trong những dự án trọng điểm của Tencent. Phim được chuyển thể từ nguyên tác nổi tiếng, ê-kíp thực hiện phim xịn sò mà nổi bật nhất là nhà sản xuất Tân Lệ - người đứng sau thành công của Khánh Dư Niên, Dữ Phượng Hành, Câu Chuyện Hoa Hồng... Giống với Khánh Dư Niên, Đại Phụng Đả Canh Nhân thuộc dòng phim “nam chủ” - nhân vật nam chính là trung tâm, do đó có nhiều người tò mò không biết Tân Lệ có thể giúp nó thành công được như Khánh Dư Niên hay không.

Bên cạnh các điểm mạnh, Đại Phụng Đả Canh Nhân cũng có những “biến số” có thể ảnh hưởng đến thành bại của bộ phim, mà một trong số đó là nam diễn viên chính Vương Hạc Đệ. Là một phim nam chủ, dĩ nhiên vai trò của Vương Hạc Đệ trong phim là cực kỳ lớn, nhưng có không ít khán giả e ngại anh chưa đủ sức “gánh phim”.

Sau thành công của Thương Lan Quyết phát sóng năm 2022, tên tuổi Vương Hạc Đệ vụt sáng. Nhưng các phim sau đó của Vương Hạc Đệ như Phù Đồ Duyên, Dĩ Ái Vi Doanh đều không đạt được thành công tương tự, thậm chí còn bị đánh giá thấp về chất lượng. Khả năng diễn xuất, đọc thoại của Vương Hạc Đệ được nhận xét là còn kém, không ổn định.

Không ít bình luận cũng nói rằng Vương Hạc Đệ được yêu thích trong Thương Lan Quyết là nhờ nhân vật Đông Phương Thanh Thương có thiết lập hay, tạo hình đẹp, chứ không hẳn do diễn xuất của anh. Khi không còn “vỏ bọc” Đông Phương Thanh Thương, Vương Hạc Đệ đã để lộ những yếu điểm của mình.

Trước ngày Đại Phụng Đả Canh Nhân lên sóng, Vương Hạc Đệ phát hành sản phẩm âm nhạc cá nhân. Lời bài hát một ca khúc gây chú ý khi Vương Hạc Đệ nói rằng vai Đông Phương Thanh Thương hay Hứa Thất An cũng chỉ có thể tìm đến anh. Nhiều người thắc mắc thành công của vai Đông Phương Thanh Thương (Thương Lan Quyết) đã có thể thấy, nhưng Hứa Thất An (Đại Phụng Đả Canh Nhân) còn chưa lên sóng, dựa vào đâu để Vương Hạc Đệ tự tin đến vậy?

Do đó, khi Đại Phụng Đả Canh Nhân tung trailer, dư luận càng chú ý và "soi" Vương Hạc Đệ hơn. Một số bình luận nhận xét nam diễn viên diễn vẫn chưa tiến bộ, trong trailer chưa thấy ấn tượng lắm. Nhưng một số bình luận phản bác rằng phim còn chưa lên sóng, chỉ qua trailer vẫn chưa đủ để đánh giá về màn thể hiện của Vương Hạc Đệ trong phim.

Với những khán giả yêu thích dòng phim nam chủ, họ chú ý đến Đại Phụng Đả Canh Nhân như một dự án phim nổi bật của năm, tò mò xem liệu phim có thành công như được kỳ vọng hay không?

Với những khán giả quan tâm đến Vương Hạc Đệ, họ cũng tò mò về thành bại của phim. Bởi nếu thành công, Vương Hạc Đệ có thể chứng minh mình đã tiến bộ, bước ra khỏi cái bóng của Thương Lan Quyết - điều đã hai năm qua anh vẫn chưa làm được. Nhưng nếu chẳng may phim thất bại, Vương Hạc Đệ có thể phải đối mặt với sự cười chê của dư luận.

Bộ phim Đại Phụng Đả Canh Nhân được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, kể về một anh chàng cảnh sát nhiệt huyết bỗng xuyên không về vương triều Đại Phụng, có thân phận mới là Hứa Thất An (Vương Hạc Đệ). Sử dụng kiến thức có được ở thời hiện đại như điều tra tội phạm, toán học, vật lý, hóa học… Hứa Thất An trở thành cao thủ phá án, nổi danh và được trọng dụng. Trong lúc nỗ lực tạo ra một Đại Phụng hoàn toàn mới, Hứa Thất An có mối tình lãng mạn với công chúa Lâm An (Điền Hi Vi) cao ngạo nhưng đáng yêu.

Đại Phụng Đả Canh Nhân sẽ lên sóng những tập đầu tiên vào ngày 28/12/2024 trên nền tảng WeTV.