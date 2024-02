"Dự báo" Grammys 2024: Taylor Swift so găng với Miley Cyrus, Billie Eilish rinh thêm kèn vàng?

HHT - Lễ trao giải Grammy lần thứ 66 ghi nhận những cố gắng và thành tích vượt bậc của dàn nghệ sĩ trong năm 2023. Taylor Swift, Miley Cyrus và Bille Elish là những ứng cử viên sáng giá cho chiếc kèn vàng danh giá.

BEST NEW ARTIST (NGHỆ SĨ MỚI XUẤT SĂC NHẤT)

Trong dàn đề cử năm nay, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào nữ rapper Ice Spice. Mới chỉ bắt đầu sự nghiệp từ năm 2021, Ice Spice nhanh chóng “bỏ túi" bản hit Munch (Feelin' U) và EP đầu tay Like…?. Tuy vậy, phải đến khi bản remix TikTok Boy's a Liar Pt. 2 “gây bão” trên TikTok, tên tuổi của Ice Spice mới thực sự vụt sáng thành hiện tượng âm nhạc. Nữ rapper sinh năm 2000 có một năm bận rộn kết hợp cùng loạt “chị đại" có tiếng của làng giải trí như Nicki Minaj, Taylor Swift, và Beyoncé. Tạp chí TIME vinh danh Ice Spice là “ngôi sao mới của năm 2023”, đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của cô trong tương lai.

Tuy vậy, các giải thưởng luôn chứa đựng sự bất ngờ. Grammys 2023 quyết định trao giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất cho “nàng thơ mới của nhạc Jazz” Samara Joy, bất chấp các dự đoán về cuộc “so găng” giữa rapper Latto và ban nhạc Rock Måneskin.

Nữ ca - nhạc sĩ Victoria Monét sẽ là đối thủ đáng gờm của Ice Spice trong mùa giải năm nay. Hoạt động âm nhạc kể từ năm 2014, Monét được biết đến nhiều hơn với vai trò đồng tác giả đứng sau loạt hit của Ariana Grande (7 Rings, 34+35, thank u, next…), BLACKPINK (Ice Cream) hay Chloe x Halle (Do It). Cô từng 3 lần được đề cử giải Grammys trong quá khứ, và tiếp tục nhận tới 7 đề cử trong mùa giải năm nay với album đầu tay JAGUAR II.

RECORD OF THE YEAR (BẢN THU ÂM CỦA NĂM)

Bản thu âm của năm là hạng mục đề cao phần sản xuất hay hòa âm phối khí cho một bài hát, được trao cho nhà sản xuất âm nhạc. Thành công về mặt thương mại là yếu tố quan trọng trong giải thưởng này, khi tất cả các bài hát chiến thắng hạng mục Bản thu âm của năm trong thập kỷ qua đều nằm trong Top 10 Bảng xếp hạng (BXH) Billboard Hot 100.

15 năm sau màn debut trên sân khấu Grammys 2009, đôi bạn thân Taylor Swift và Miley Cyrus một lần nữa tái ngộ trong hạng mục Bản thu âm của năm. Cả Flowers (Miley Cyrus) và Anti-Hero (Taylor Swift) đều là 2 ứng cử viên sáng giá khi đồng sở hữu 8 tuần liên tiếp thống trị BXH Billboard Hot 100.

Trong khi Flowers là màn trở lại ngoạn mục của Miley Cyrus sau thời gian loay hoay trong sự nghiệp, Anti-Hero là bản hit nối tiếp chuỗi thành công vang dội của Taylor Swift. Nếu chiến thắng, đây sẽ là kèn vàng Bản thu âm của năm đầu tiên của 2 nữ ca sĩ.

Một số đề cử nổi bật khác: Kill Bill (SZA), Vampire (Olivia Rodrigo), What Was I Made For? (Billie Eilish).

SONG OF THE YEAR (BÀI HÁT CỦA NĂM)

Bài hát của năm là hạng mục tôn vinh nhạc sĩ sáng tác, đề cao ca từ và ý nghĩa của bài hát. Đây là giải thưởng gây tranh cãi nhất nhì mùa sau mỗi mùa Grammys khi tiêu chí của hội đồng chuyên môn liên tục thay đổi.

Năm ngoái, huyền thoại âm nhạc 74 tuổi Bonnie Ratt giành giải với ca khúc Just Like That, vượt qua dàn ứng cử viên nặng ký như Easy On Me (Adele), All Too Well (10 Minutues' Version) (Taylor Swift), hay BREAK MY SOUL (Beyoncé).

Mùa giải năm nay, Billie Eilish được dự đoán sẽ làm nên chuyện với What Was I Made For?. Bản Pop Ballad tuởng chừng như đơn giản, nhưng lại gây xúc động mạnh khi mượn hình ảnh búp bê Barbie để khắc hoạ những trăn trở của phụ nữ hiện đại. Ca khúc đã chiến thắng giải Best Original Song (Nhạc phim hay nhất) tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2024.

What Was I Made For? của Billie Eilish được kỳ vọng sẽ thắng kèn vàng.

Hạng mục còn có sự góp mặt của nhiều cái tên đình đám như Anti-Hero (Taylor Swift), A&W (Lana Del Rey), Vampire (Olivia Rodrigo). Đáng chú ý, Taylor Swift là nghệ sĩ được đề cử giải Grammys cho Bài hát của năm nhiều nhất trong lịch sử (7 lần), nhưng chưa bao giờ thắng giải.

ALBUM OF THE YEAR (ALBUM CỦA NĂM)

Dàn đề cử cho hạng mục Album của năm cho thấy sự phân cực rõ rệt giữa các album thành công lớn về mặt thương mại như Midnights (Taylor Swift), GUTS (Olivia Rodrigo) và những sản phẩm nặng tính hàn lâm như World Music Radio (Jon Batiste), The Age Of Pleasure (Janelle Monáe). Giải pháp “an toàn" được nhiều chuyên trang dự đoán hướng tới hiện đang là album S.O.S (SZA).

5 năm sau album đầu tay Ctrl, SZA gây chấn động làng nhạc với album gồm 23 tracks S.O.S. Album thứ 2 của SZA nhận tới 90/100 điểm trên Metacritic, 8.7/10 trên trang phê bình khó tính Pitchfork cùng lời giới thiệu có cánh: “Album mới dài, tham vọng và tuyệt vời của SZA đã giúp cô tái khẳng định vị trí là một tài năng lớn của thế hệ này”. Bên cạnh đó, S.O.S cũng dung hòa được khía cạnh thương mại khi sở hữu loạt hit như Kill Bill, Shirt và Good Days, cũng như đứng đầu BXH Billboard 200 trong 10 tuần liên tiếp.

Bên cạnh những ngôi sao US&UK đình đám, họa sĩ thiết kế Duy Đào cũng được đề cử giải Grammy ở hạng mục Best Boxed or Special Limited Edition Package (Thiết kế ấn phẩm đẹp) cho thiết kế album Gieo (Ngọt).

Toàn bộ kết quả của Lễ trao giải Grammy lần thứ 66 sẽ được công bố vào sáng ngày 5/2/2024 (theo giờ Việt Nam).