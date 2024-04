Dự báo mưa dông chiều tối nay tại miền Bắc, khu vực Hà Nội liệu có mưa to?

HHT - Chiều tối và đêm 22/4, nhiều nơi tại miền Bắc dự báo có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất. Lượng mưa tại khu vực Hà Nội được dự báo ở mức nào?

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo chiều tối và đêm nay 22/4, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Theo dự báo, Hà Nội thời tiết hôm nay có mây, ngày nắng, trưa chiều oi nóng, 30 - 34 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, tuy nhiên ít có khả năng mưa lớn như tối ngày 20/4 vừa qua. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong những tháng giao mùa năm nay, dông mạnh kèm mưa đá xảy ra trên diện rộng và tần suất dày hiếm gặp. Đó là do ảnh hưởng của El Nino làm nền nhiệt miền Bắc nửa đầu tháng 4 cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 2 - 3 độ C. Nền nhiệt cao, không khí bị xáo trộn mạnh hơn, do đó các trận mưa giông năm nay cũng có cường độ mãnh liệt hơn.

Ngoài ra, giai đoạn này còn có sự tranh chấp giữa các khối khí gây nên sự biến động trong khí quyển. Dự báo 2 ngày tới sẽ có 1 khối không khí mát di chuyển xuống dồn nén khối không khí nóng ẩm sẵn có ở miền Bắc sẽ khiến mây đối lưu phát triển mạnh.