Dự báo thời tiết: Miền Bắc sắp giảm nhiệt độ, Hà Nội bước vào những ngày mưa

HHT - Sau mấy ngày trời khá oi nóng, miền Bắc sẽ giảm nhiệt độ trong những ngày tới, tuy mức giảm không nhiều nhưng cũng đỡ nóng phần nào. Tại Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa rải rác, mưa thường xuyên hơn, có lúc mưa to.

Nhiều tỉnh thành miền Bắc nước ta đã khá nóng nực trong vài ngày vừa qua, dù không đến mức gọi là đợt nắng nóng (nắng nóng là khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên). Việc thỉnh thoảng có mưa nhỏ, mưa vừa càng khiến độ ẩm tăng, làm cho nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời cũng tăng, gây cảm giác oi bức.

Ngày thứ Hai, 19/8, kiểu thời tiết trên vẫn duy trì. Đầu giờ chiều nay, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội vẫn lên đến 41 - 42oC hoặc hơn (nhiệt độ cảm nhận). Các tỉnh thành lân cận như Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên… có nhiệt độ tương tự. Lạng Sơn, Bắc Kạn… cũng có nhiệt độ lên tới 38 - 39oC. Ở khắp miền Bắc vẫn có mưa rải rác, chủ yếu là mưa nhỏ và vừa.

Từ mai, 20/8, nhiệt độ toàn miền Bắc bắt đầu giảm, dù mức giảm chung chỉ khoảng 1 - 2oC. Trong vài ngày tiếp theo, nhiệt độ tiếp tục giảm từ từ (0,5 - 1oC/ngày), tiếp diễn đến gần cuối tuần. Đồng thời, từ mai, mưa xảy ra thường xuyên hơn và lượng mưa cũng nhiều hơn, có nơi mưa to đến rất to.

Thủ đô Hà Nội sẽ có những ngày mà mưa có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu, cục bộ có mưa to. Việc dự báo mưa chính xác vào thời điểm nào, ở những địa điểm nào trong thành phố là rất khó nên người dân lưu ý trong tuần này luôn mang đồ che mưa khi ra ngoài.

Dự báo đến khoảng ngày 24 - 25/8, nhiệt độ ở phần lớn miền Bắc, bao gồm Hà Nội, bắt đầu tăng dần nhưng có thể cũng không đến mức nắng nóng.