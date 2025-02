Dự đoán Grammys 2025: Sabrina Carpenter hay Chappell Roan sẽ chiến thắng?

HHT - Lễ trao giải Grammys lần thứ 67 sẽ diễn ra vào sáng mai 3/2 (theo giờ Việt Nam). Với những nỗ lực vượt bậc trong năm qua, Sabrina Carpenter, Chappell Roan hay Raye sẽ đem về chiếc kèn vàng đầu tiên trong sự nghiệp?

Album Of The Year (Album của năm)

Là hạng mục danh giá nhất của mọi mùa Grammys, hạng mục Album của năm tại lễ trao giải năm nay là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những tên tuổi hàng đầu làng nhạc Âu Mỹ.

Cái tên đang chiếm trọn sự ủng hộ từ cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn chính là album Cowboy Carter của Beyoncé. Album này không chỉ được đánh giá cao nhờ giá trị văn hóa và chất lượng nghệ thuật xuất sắc mà còn có thể là nỗ lực cuối cùng của "Ong chúa" để giành chiến thắng ở hạng mục này. Beyoncé dẫu là nghệ sĩ sở hữu nhiều giải Grammys nhất lịch sử nhưng chưa từng một lần chạm tay đến danh hiệu Album của năm.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng Cowboy Carter sẽ phải đối đầu với một đối thủ cực kỳ đáng gờm chính là album The Tortured Poets Department của Taylor Swift - album có thành tích thương mại ấn tượng nhất năm 2024 cùng sức ảnh hưởng vượt trội của Taylor Swift trong thời gian qua. Cuộc đối đầu này được dự đoán sẽ tạo nên những tranh luận gay gắt sau lễ trao giải, bất kể ai là người chiến thắng trong hai nữ nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, giống như cách album mang nặng tính hàn lâm - We Are của Jon Batiste từng gây bất ngờ khi vượt qua Taylor Swift và Billie Eilish để giành chiến thắng hạng mục này tại Grammys lần thứ 64, album New Blue Sun của André 3000 cũng đang được xem là "ngựa ô" của hạng mục năm nay và có khả năng tạo nên một kết quả đầy bất ngờ. “Nó vừa đẹp đẽ, đầy thách thức và là một trong những bước ngoặt nghệ thuật thú vị nhất trong thời gian gần đây”, lời giới thiệu có cánh của Pitchfork về album New Blue Sun.

Song Of The Year (Bài hát của năm)

Là hạng mục luôn nhận về không ít ý kiến trái chiều, Bài hát của năm tại Grammys luôn khiến cộng đồng yêu nhạc khó có thể ấn định về tiêu chí mà hội đồng Grammys xem xét cho hạng mục này qua từng năm. Dàn đề cử Bài hát của năm tại Grammys 2025 đều là những ca khúc thành công về mặt thương mại khi tất cả các ca khúc đều từng tiến vào Top 5 của Billboard Hot 100.

Bùng nổ vào cuối năm 2024, Die With A Smile đang là ứng cử viên hàng đầu cho chiến thắng tại hạng mục này ở Grammy 2025. Ca khúc đánh dấu màn hợp tác bất ngờ giữa Bruno Mars với Lady Gaga và nhanh chóng nhận được vô số lời khen ngợi ngay từ khi vừa ra mắt. Die With A Smile còn lập kỷ lục trở thành bài hát đạt 1 tỷ lượt nghe nhanh nhất trong lịch sử Spotify. Không cần đến những giai điệu phức tạp hay ca từ hoa mỹ, ca khúc vẫn chinh phục khán giả bằng sự mộc mạc và chân thành, tạo nên một sức hút khó cưỡng.

Một số đề cử nổi bật khác tại hạng mục này có thể kể đến như Birds of A Feather (Billie Eilish), Good Luck, Babe! (Chappell Roan) hay Not Like Us (Kendrick Lamar).

Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất)

Hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Grammys lần thứ 67 được dự đoán sẽ là một trong những cuộc cạnh tranh gay cấn nhất khi năm vừa qua làng nhạc Âu Mỹ chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt tài năng mới. Trong đó, cuộc đối đầu đáng mong chờ nhất thuộc về hai cái tên đình đám: Sabrina Carpenter và Chappell Roan. Cả hai nữ nghệ sĩ đều có một năm 2024 đầy đột phá và thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ công chúng cũng như giới chuyên môn.

Với Sabrina Carpenter, dù đã hoạt động gần một thập kỷ trong âm nhạc, cô vẫn đủ điều kiện góp mặt trong hạng mục này nhờ cú chuyển mình ấn tượng vào năm 2024. Album Short N’ Sweet cùng hàng loạt bản hit phá đảo mùa Hè đã giúp cô khẳng định vị thế của mình.

Ngược lại, Chappell Roan đã biến 2024 trở thành bước ngoặt sự nghiệp khi từ một nghệ sĩ ít được biết đến trở thành một trong những ngôi sao triển vọng hàng đầu của làng nhạc US&UK. Đáng chú ý, cô từng vượt qua Sabrina Carpenter để giành chiến thắng ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải VMAs vào cuối năm 2024.

Tuy nhiên, hai nữ nghệ sĩ tài năng này sẽ phải dè chừng một đối thủ nặng ký khác tại mùa giải năm nay, Raye - ngôi sao đang lên của nước Anh. Chủ nhân bản hit Escapism đã càn quét các lễ trao giải tại nước Anh trong năm vừa qua. Đặc biệt, Raye đã lập kỷ lục với 6 chiến thắng tại Brit Awards 2024 - sự kiện được xem là “Grammys của nước Anh.” Với thành tích đáng gờm này, Raye hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ tại mùa giải Grammys năm nay.

Record Of The Year (Bản thu âm của năm)

Bản thu âm của năm là hạng mục nhằm ghi nhận thành tựu của quá trình sản xuất và hòa âm phối khí của một ca khúc. Những kỹ sư mastering âm thanh sẽ được tính là ứng cử viên và người chiến thắng tại hạng mục này kể từ mùa giải Grammys lần thứ 55 vào năm 2013.

Tại mùa giải năm nay, Good Luck, Babe! (Chappell Roan) và Birds Of A Feather (Billie Eilish) đang là hai ứng cử viên sáng giá nhất. Good Luck, Babe! không chỉ được đón nhận nồng nhiệt trong năm 2024 mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ lớn thực hiện các bản cover. Ca khúc này cũng đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Chappell Roan, giúp cô vươn lên hàng ngũ những nghệ sĩ mới nổi bật.

Trong khi đó, Birds Of A Feather lại là một bản hit đầy bất ngờ của Billie Eilish từ album HIT ME HARD AND SOFT dù không phải là ca khúc mở đường hay được quảng bá rầm rộ từ đầu.

Tuy nhiên, Fortnight của Taylor Swift cũng được xem là một đối thủ tiềm năng cho chiến thắng tại hạng mục này. Dù có phần hơi kém cạnh về độ bùng nổ mạnh mẽ và nhận diện như hai ca khúc trên, phần sản xuất và hòa âm phối khí của Fortnight lại nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Phần âm thanh trong ca khúc được xử lý tốt, đạt chất lượng cao đến mức có thể phát tốt ngay cả trên điện thoại, thay vì chỉ trên các thiết bị âm thanh cao cấp và mang lại một trải nghiệm âm thanh "sạch" - một yếu tố được đánh giá cao trong hạng mục này. Đây có thể là hạng mục tiềm năng nhất mà Taylor Swift có thể giành chiến thắng tại Grammys năm nay.