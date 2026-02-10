Tết 2026 của người trẻ: Đi xa để nạp cảm hứng, về để lo cho gia đình

HHTO - Với Gen Z, khái niệm "ăn Tết" muôn màu muôn vẻ. Có người đi xa để chữa lành, có người về sớm sửa lại căn nhà sau bão cho ba mẹ.

Tết là gia đình

Với dân văn phòng hệ "work from home" như Nguyễn Đức Anh Quân, điều đáng "flex" lớn nhất dịp cuối năm không phải là thưởng Tết, mà là tấm vé về nhà sớm. Tránh được cảnh vạ vật ở sân bay hay kẹt xe, Anh Quân chọn về Đà Nẵng trước Tết 2 tuần.

Lý do Anh Quân quyết định về sớm là bởi: "Năm qua miền Trung bão lũ nhiều, nhà mới đến mấy cũng thành cũ. Tết là dịp mình dùng khoản tích lũy để sơn sửa lại nhà cửa cho ba mẹ".

Về Đà Nẵng sớm, Anh Quân tranh thủ "lên kèo" cà phê cùng hội bạn thân thời đại học.

Với Anh Quân, Tết đoàn viên là cùng gia đình sửa sang nhà cửa sau thiên tai, tận hưởng những ngày "bình thường" quý giá bên người thân. Với cậu, đó mới là "vibe" Tết thật sự, ý nghĩa hơn cả việc check-in những điểm du lịch nổi tiếng.

Đi xa để hít căng lồng ngực, gửi Tết về bằng... ting ting

Trong khi đó, Phương Ngân quyết định dành 7 ngày nghỉ Tết cho một chuyến du lịch "chữa lành". "Cày cuốc cả năm không có ngày nghỉ dài, Tết là lúc mình cần nạp lại năng lượng", Phương Ngân cho biết. Trước khi lên đường, Phương Ngân dành trọn thời gian "ăn Tết sớm" cùng gia đình.

Phương Ngân - nhân viên văn phòng đang làm việc tại Hà Nội﻿.

Quỳnh Như hiện đang làm việc tại Đài Loan và thường xuyên di chuyển công tác không thể về nhà dịp Tết, đành chọn cách "chuyển khoản" để mẹ sắm sửa Tết cho gia đình. "Mình vẫn ưu tiên sự nghiệp khi còn trẻ. Điều tự hào nhất năm 2025 là deal được mức lương chưa từng nghĩ tới, đó là cách mình khẳng định nỗ lực có ý nghĩa", Như bộc bạch.

Quỳnh Như chia sẻ, Đài Loan không có hoa mai nên chỉ cần nhìn thấy sắc vàng của loài hoa này là thấy Tết ùa về. Bạn bè, những cuộc vui - tất cả được Quỳnh Như "hẹn kèo" vào những ngày Mùng, khi lịch trình công việc giãn ra.

Đâu cần quà cáp cao sang, "mẹ thấy mình về là thấy Tết"

Thanh Vân (nhân viên văn phòng tại TP.HCM) đại diện cho số đông những người trẻ đi xa lập nghiệp "gói ghém" cả năm vào chiếc va li về quê.

Trong chiếc va li ấy không chỉ có thuốc bổ, quần áo mới cho mẹ, mà còn là sự háo hức khó tả mà dịch vụ giao hàng không thể thay thế được. Thanh Vân cũng chia sẻ trong hành trình về Quy Nhơn: "Với mình, khi phố xá mở nhạc, trang trí hoa đào hoa mai thì mình nhận ra Tết sắp đến. Còn với mẹ, mình nghĩ mẹ thấy mình về là thấy Tết".

Thanh Vân cũng hài hước chia sẻ mua nước tăng lực để "cày" deadline trước Tết.

Trái với quan điểm Tết đang trở nên ngày cành "nhạt", giới trẻ yêu Tết theo cách riêng của mình: Thực tế hơn, bớt rườm rà hình thức, nhưng vẫn đậm đà tình thân.