Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đời sống

Google News

Rực rỡ sắc Xuân trong lễ tiễn quân chiến dịch Xuân tình nguyện Nhân văn năm 2026

Ý Lê (Tổng hợp)

HHTO - Giữa cái nắng vàng của những ngày giáp Tết, sắc vàng của màu áo Xuân tình nguyện đã phủ kín sân trường Nhân văn trong buổi lễ tiễn quân. Không chỉ là một hoạt động thường niên, chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2026 mang theo kỳ vọng về một mùa Xuân ấm áp hơn cho những mảnh đời khó khăn qua những công trình ý nghĩa của sinh viên "Nhân văn".

Vừa qua, tại sân trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM (cơ sở Sài Gòn), Lễ Tiễn quân Chiến dịch Xuân Tình nguyện 2026 đã chính thức diễn ra, đánh dấu sự khởi đầu cho một hành trình mang Tết yêu thương đến với cộng đồng.

627846470-1350023570486286-1159195395320843910-n.jpg
Không khí nôn nao, phấn khởi ở lễ ra quân Xuân tình nguyện năm 2026.

28 đội hình, hàng ngàn dấu chân: Xuân Tình Nguyện 2026 không chỉ là một hành trình cộng đồng, mà còn là nơi sinh viên Nhân văn viết tiếp câu chuyện về tri thức và sự tử tế. Mỗi công trình được dựng xây, mỗi trái tim được kết nối đều là một điểm chạm rực rỡ, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ tình nguyện đầy bản sắc trong lòng nhân dân.

Buổi lễ được tổ chức trong không khí trang trọng nhưng không kém phần sôi nổi. Những nụ cười rạng rỡ hòa cùng sắc áo vàng đặc trưng của chiến dịch đã tạo nên một bức tranh tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

630053697-1350023980486245-1653852449977224005-n.jpg
632213215-1350028267152483-2159715464498152329-n.jpg
Các đội hình Nhân văn đã sẵn sàng cho chiến dịch Xuân tình nguyện.

Ngay sau nghi thức phất cờ tiễn quân đầy hào hùng, các chiến sĩ thuộc các đội hình Nhân Văn đã chính thức ra quân, bắt tay vào chuỗi hoạt động tình nguyện tại khắp các địa bàn trên TP.HCM và các tỉnh. Với tâm thế sẵn sàng, các bạn mang theo sức trẻ, tri thức và tấm lòng sẻ chia để chăm lo cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026 đầy ấm áp.

627705852-1350028490485794-2297006205846083581-n.jpg
628344155-1350024200486223-8393524343013189019-n.jpg
Các chiến sĩ thích thú khi được nhận "lộc" từ Ban chỉ huy chiến dịch Xuân tình nguyện.
image-1.jpg
Ý Lê (Tổng hợp)
Ảnh: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG HCM
#XTN 2026 #Nhân văn #lễ tiễn quân #DHQG #Chiến sĩ #chiến dịch xuân tình nguyện

Xem thêm

Cùng chuyên mục