Dù Dương Siêu Việt - Từ Chính Khê bị chê, "Trùng Tử" vẫn lập thành tích khủng

HHT - “Aquaman and the Lost Kingdom” là một trong những bộ phim được mong đợi nhất của Vũ trụ DC trong năm 2023. Tuy nhiên, trong buổi chiếu thử, bộ phim lại bị chê thậm tệ, vậy chuyện gì đang xảy ra?

HHT - Chuyện tình của cặp đôi chính Jeon Do Yeon và Jung Kyung Ho không phải là tâm điểm của tập 13 và 14 “Khóa Học Yêu Cấp Tốc” (Crash Course in Romance). Diễn biến hai tập vừa qua xoay quanh quá khứ tăm tối của trợ lý Ji và nguyên nhân khiến hắn trở nên méo mó.