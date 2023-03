Phim Hàn tháng 3: Song Hye Kyo quay lại báo thù, Woo Do Hwan trở thành “thầy cãi”

HHT - Phim Hàn tháng Ba phong phú với đủ các thể loại. Từ cổ trang đến hiện đại, từ hài hước đến sâu sắc, từ làm “thầy cãi” thời Joseon đến trở thành tài xế taxi cho hồn ma. Và dĩ nhiên, không thể vắng mặt Song Hye Kyo với màn báo thù đỉnh cao trên Netflix!

Delivery Man (1/3)

Delivery Man là bộ phim pha trộn giữa kỳ bí và hài hước, điều tra phá án và tình cảm lãng mạn, được diễn xuất bởi bộ đôi diễn viên trẻ Yoon Chan Young (All Of Us Are Dead) và Bang Min Ah.

Nhân vật chính của Delivery Man là Seo Young Min (Yoon Chan Young), một anh chàng lái xe taxi mê tiền và có khả năng nhìn thấy các hồn ma. Tình cờ, anh ta bắt gặp một ma nữ tên Kang Ji Hyun (Bang Min Ah), không hiểu vì sao không thể rời khỏi chiếc xe taxi của anh.

Sau những cãi vã ban đầu, cả hai đã hợp tác ăn ý khi trở thành cặp đôi lái xe taxi cho các hồn ma. Điều này đã mang đến cho cả hai rất nhiều tiền, và vô tình đuổi theo... một kẻ giết người hàng loạt.

Divorce Attorney Shin (4/3)

Nội dung của Divorce Attorney Shin (Luật Sư Ly Hôn Shin) xoay quanh Shin Sung Han (Cho Seung Woo), vốn học chuyên ngành piano và đang là giáo sư một trường đại học âm nhạc ở Đức. Một ngày nọ, sau khi nghe một tin sốc, Shin Sung Han trở về Hàn Quốc để làm… luật sư ly hôn. Đối mặt với các khách hàng của mình, hỗ trợ giải quyết các vấn đề của họ đã giúp Shin Sung Han dần tiếp cận sự thật mà anh đang tìm kiếm.

Divorce Attorney Shin lôi cuốn khán giả bởi chính dàn diễn viên “gừng càng già càng cay”. Họ đều là những cái tên bảo chứng diễn xuất, duyên dáng và đầy cuốn hút trên màn ảnh: Cho Seung Woo ghi điểm với Secret Forest, Han Hye Jin từng rất nổi tiếng với Truyền thuyết Jumong, Kim Sung Kyun duyên dáng trong Reply 1988…

Oasis (6/3)

Từng đóng cùng trong School 2017, nay Jang Dong Yoon và Seol In Ah gặp lại nhau trong Oasis, một bộ phim truyền hình mang màu sắc của những năm 80 đến 90 ở Hàn Quốc.

Oasis là câu chuyện về hai người bạn thân Lee Doo Hak (Jang Dong Yoon) và Choi Chul Woong (Chu Young Woo) cùng thích cô bạn Oh Jung Shin (Seol In Ah). Cả ba đã cùng trải qua thời niên thiếu tươi sáng, cùng xây đắp tình bạn và cả tình yêu đầu. Cả ba cũng cùng trưởng thành, cùng thay đổi giữa những biến động của thời đại Hàn Quốc lúc bấy giờ.

Oasis đánh dấu sự trở lại của chàng “Nokdu” Jang Dong Yoon với vẻ ngoài bụi bặm, ngố tàu, nhưng vẫn rất đẹp trai. Sau thành công của Hẹn Hò Chốn Công Sở, sự trở lại của Seol In Ah càng được quan tâm, bởi chẳng may hai bạn diễn trước đó của cô là Kim Sejeong và Kim Min Gyu đều “ngã ngựa” với phim mới, lần lượt là Today’s Webtoon và The Heavenly Idol.

The Glory 2 (10/3)

Phần đầu tiên của The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) ra mắt vào tháng 12/2022 trên Netflix, nhanh chóng trở thành cơn sốt toàn châu Á. Chính vì thế, phần 2 của The Glory trở lại vào 10/3 tới đây vô cùng được ngóng đợi.

Tiếp nối nội dung của phần đầu, Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) sẽ tiếp tục kế hoạch báo thù những kẻ đã bắt nạt mình thời trung học. Nhưng những kẻ bắt nạt năm ấy không phải chỉ là những con mồi chỉ biết ngồi im chịu trận. Chắc chắn chúng sẽ giơ vuốt và phản kháng. Điều đó càng khiến cho The Glory phần 2 trở nên gay cấn, hồi hộp, và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Duty After School (17/3)

Sở hữu dàn diễn viên trẻ trung gần như mới toanh, Duty After School “đặt cược” gần như tất cả vào nội dung mới lạ và hấp dẫn để thu hút khán giả lúc ban đầu.

Bộ phim lấy bối cảnh Hàn Quốc bị tấn công bởi những sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống, gây ra thảm họa thương vong toàn quốc. Để giúp đỡ các lực lượng quân sự, chính phủ Hàn chỉ định tất cả các sinh viên cũng như học sinh trung học phải trở thành quân dự bị. Thay vì ngòi bút, nay học sinh Hàn Quốc phải cầm vũ khí để tiêu diệt những sinh vật này.

Nổi bật nhất dàn diễn viên trẻ của Duty After School có thể kể đến nữ diễn viên Lee Yeon - từng giả trai rất ấn tượng trong Tòa Án Vị Thành Niên, đóng vai hồi trẻ của Jeon Do Yeon trong Khóa Học Yêu Cấp Tốc; Moon Sang Min - Thế tử điển trai của Dưới Bóng Trung Điện.

The Secret Romantic Guest House (20/3)

Từng là cô con gái út của một gia đình khá giả, tận hưởng cuộc sống sung túc, nhưng giờ đây Yoon Dan Oh (Shin Ye Eun) phải ra đời với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Cô trở thành bà chủ một nhà trọ gọi là Yihwawon, nơi các học giả trẻ tuổi ở Joseon tới tá túc ôn luyện cho kỳ thi để trở thành quan lớn.

The Secret Romantic Guest House hứa hẹn là một bộ phim cổ trang tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn, xoay quanh chuyện tình của cô chủ nhà trọ và ba chàng học giả trẻ tuổi đào hoa do Ryeo Un, Kang Hoon và Jung Gun Joo đảm nhận.

Gây ấn tượng với vai nữ sinh độc ác trong The Glory, The Secret Romantic Guest House sẽ mang đến cơ hội “lột xác” cho Shin Ye Eun với một vai diễn có tính cách tươi sáng, tự tin.

Joseon Lawyer (24/3)

Lấy bối cảnh thời Joseon, Joseon Lawyer kể câu chuyện về một chàng trai cố gắng trở thành “thầy cãi” - chức quan giống như luật sư thời hiện đại - nhằm trả thù kẻ đã gây ra cái chết cho cha mẹ anh thông qua một buổi xét xử.

Ban đầu, anh sẵn sàng lợi dụng tình cảm của những nạn nhân bị đối xử bất công cho tham vọng của mình. Nhưng dần dần từ mong muốn trả thù ban đầu, anh thực sự muốn đấu tranh vì người khác.

Ngay từ khi mới khởi động, Joseon Lawyer đã thu hút đông đảo quan tâm của người xem bởi diễn xuất chính của Woo Do Hwan. Anh rất bảnh bao trong tạo hình “thầy cãi” thời Joseon thông minh và quyến rũ. Trong Joseon Lawyer, Woo Do Hwan đóng cặp cùng Bona của Twenty Five Twenty One.