Dùng logo EXO làm hình trang trí, "The Rap Of China" gây phẫn nộ vì đạo nhái trắng trợn

HHT - Mới đây, chương trình "The Rap Of China" tiếp tục dính vào lùm xùm đạo nhái khi cư dân mạng chỉ ra hình ảnh viên kim cương trên card của chương trình “hao hao” với logo của EXO trong album "Love Shot".

Gần đây, Weibo chính thức của chương trình The Rap Of China đã đăng tải hình ảnh giới thiệu các rapper dưới hình thức những chiếc card bo góc. Điều đáng chú ý là cư dân mạng nhanh chóng nhận ra nét tương đồng giữa những chiếc card này với logo viên kim cương nổi tiếng của nhóm nhạc EXO.

Cụ thể, sau khi so sánh, netizen nhận thấy hình ảnh viên kim cương được trang trí ở góc những chiếc card của chương trình giống với logo của EXO trong album Love Shot đến 90%. Thậm chí, trên viên kim cương của The Rap Of China cũng có 3 ký tự “E”, “X”, “O” được lồng ghép khéo léo y như bản gốc.

Sau khi được đăng tải, vụ việc đã ngay lập tức tạo nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng nói chung và đặc biệt là những người hâm mộ nhóm nhạc EXO (EXO-L - tên fandom của EXO) nói riêng. Một số cư dân mạng tại Việt Nam bình luận:

- Chắc tưởng chỉ là viên kim cương bình thường thôi đúng không?

- Bê nguyên cái logo của EXO vào luôn. Bước đi đầy sáng tạo.

- Chắc không thấy chữ EXO được khắc trên viên kim cương. Hàn thiết kế cái gì nó cũng tính toán hết, nhìn đâu cũng thấy thương hiệu của nó chứ muốn ăn cắp là dễ à.

- Đạo thì xoá cái logo đi. Đạo lại còn in hẳn logo lên vì sợ người ta không biết mình đạo hay gì…

Trong khi đó, trên nền tảng Weibo, netizen xứ Trung cũng tỏ ra ngán ngẩm:

- Khinh thường idol nhưng mà vẫn cứ học theo người ta làm bo góc à.

- Nhưng mà hai viên kim cương này giống hệt nhau là thật.

- Này rõ là copy rồi còn nghi ngờ cái gì nữa.

- Kim cương thì đúng là viên nào cũng giống nhau thật, nhưng mà còn in cả logo của người ta lên thì chịu rồi…

Vào thời điểm mới lên sóng, The Rap Of China cũng bị tố đạo nhái chương trình truyền hình nổi tiếng Show Me The Money của Hàn Quốc từ logo, luật chơi cho đến concept của cuộc thi. Vụ việc sao chép ý tưởng này trắng trợn đến mức đại diện của công ty chịu trách nhiệm sản xuất Show Me The Money là CJ E&M đã lên tiếng rằng The Rap Of China chưa hề mua bản quyền từ công ty.

Trước những tranh cãi trên, cho đến thời điểm hiện tại, phía chương trình The Rap Of China chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về nghi vấn ăn cắp ý tưởng này.