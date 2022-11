Được gợi ý cách kỷ niệm 10 năm yêu nhau, Jung Kyung Ho từ chối làm vì sợ Sooyoung (SNSD) dỗi

HHT - Năm nay là năm thứ 10 Sooyoung (SNSD) và Jung Kyung Ho chính thức hẹn hò. Nam diễn viên được MC chương trình gợi ý tạo điều bất ngờ của bạn trai. Nhưng anh từ chối thực hiện vì không biết phải dỗ Sooyoung như thế nào vào hôm sau.

Mới đây, nam diễn viên Jung Kyung Ho và nữ diễn viên Oh Na Ra đã tham gia chương trình Turkids On The Block để quảng bá cho bộ phim Men of Plastic. Nếu Oh Na Ra đang hẹn hò với bạn trai là diễn viên nhạc kịch hơn 20 năm, thì Jung Kyung Ho cũng có mối tình ngọt ngào 10 năm với Sooyoung (SNSD).

Khi MC Lee Yong Jin đề cập đến việc hai cặp đôi có tổ chức lễ kỷ niệm mỗi năm hay không, Jung Kyung Ho cho biết anh và Sooyoung không thường tổ chức tiệc cầu kỳ mà chỉ cùng nhau đi ăn.

Lee Yong Jin đã đưa ra gợi ý:

"Cậu thử tổ chức một sự kiện thật lớn đi. Thử không gặp cô ấy vào ngày hôm đó. Không liên lạc nữa luôn. Cậu vẫn lên kế hoạch như bình thường nha, nhưng tới ngày đó thì không xuất hiện. Kiểu như sẽ thế nào nếu ngày kỷ niệm của hai người mà không có cậu? Rằng cô ấy sẽ nhận ra cậu quan trọng như thế nào trong đời mình?".

Jung Kyung Ho lập tức lắc đầu và bật cười bất lực: "Tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó. Tôi không muốn làm như vậy. Nó sẽ khiến tôi siêu mệt mỏi cho xem. Chỉ nghĩ đến thôi mà cũng thấy mệt. Rồi làm thế nào tôi có thể dỗ cô ấy vào ngày hôm sau?".

Phản ứng của nam diễn viên Hospital Playlist khiến cư dân mạng không thể nhịn cười. Fan hiểu rõ với tính cách thẳng thắn của Sooyoung, Kyung Ho có thể sẽ "no đòn" và phải dỗ bạn gái dài dài nếu làm theo lời "xui dại" của Yong Jin.

Trước đó, fan từng "cười ngất" với câu chuyện kỷ niệm 1000 ngày của cặp đôi. Jung Kyung Ho cho biết anh đã bị Soo Young bắt đến dọn nhà vì gửi tặng 1000 bông hồng tới căn hộ của cô.

Jung Kyung Ho và Sooyoung không thường xuyên nhắc đến đối phương trên truyền hình, nhưng lần nào nhắc đến cũng khiến fan ôm bụng cười vì độ "lầy lội" của cả hai. Sau câu chuyện của Kyung Ho, nhiều cư dân mạng để lại bình luận yêu cầu cả hai mau sớm làm đám cưới để fan hai bên cùng mừng.