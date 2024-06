Dược sĩ Tiến tiết lộ lý do “đóng vai ác” trong các show thực tế dù bị netizen “ném đá”

HHT - Đến với buổi workshop cuối cùng của Vòng Huấn luyện cuộc thi Thử Thách Kim Cương 2024, Dược sĩ Tiến hé lộ lý do anh luôn cố tình đặt những câu hỏi hóc búa cho thí sinh The New Mentor 2023 cho dù bị giang-cư-mận “ném đá” đến mém khóc.

Dược sĩ Tiến - cái tên đứng đằng sau hàng loạt chương trình truyền hình thực tế hot hit như The Next Gentleman, Miss International Viet Nam, The New Mentor, The Shoppertainer, Miss Universe 2024… chính là diễn giả đặc biệt đến chia sẻ với 100 thí sinh xuất sắc của cuộc thi Thử Thách Kim Cương 2024. Anh đã chia sẻ nhiều bí mật hậu trường từ các chương trình thực tế mình sản xuất, từ đó tiết lộ một số kinh nghiệm triển khai ý tưởng.

Dược sĩ Tiến lý giải thành công của những chương trình thực tế: “Khác với những cuộc thi thông thường, luật chơi của các chương trình thực tế vẫn có thể khiến những người giỏi nhất bị loại, đó chính là tính bất công của cuộc sống. Ngoài ra, các chương trình thực tế còn khiến khán giả đồng cảm vì nghệ sĩ sẽ phơi bày con người thật, những mặt ít chuyên nghiệp hơn, gần gũi với khán giả hơn”.

Trong giai đoạn brainstorm (lên ý tưởng), Dược sĩ Tiến nhấn mạnh về việc trân trọng những ý tưởng dù bình thường cho đến điên rồ nhất, không được bác bỏ bất kỳ ý kiến nào, dù là ý kiến của bản thân hay đồng đội. Anh đã lấy ví dụ về Đại lộ Danh vọng Hollywood: “Nếu ban đầu người ta bác bỏ ý tưởng vinh danh người nổi tiếng bằng cách in tên họ dưới mặt đất, nghĩ rằng ý tưởng đó quá điên rồ hay tiêu cực, thì sẽ không có Đại lộ Danh vọng Hollywood như hiện nay mà ai ai cũng ao ước được đặt chân đến một lần hay có tên mình được vinh danh trên đó”.

Ngoài ra, Dược sĩ Tiến cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của kỹ năng quản trị, anh chia sẻ: “Trong chương trình The New Mentor, anh không phải là người có chuyên môn tốt nhất khi so sánh với vai trò của các supermentor, giám đốc sáng tạo, biên tập hay quay phim. Vai trò quản trị của anh yêu cầu anh phải quản trị những người giỏi hơn mình, làm sao để ít xung đột nhất có thể, vì nếu xảy ra drama giữa những supermentor thì chương trình coi như… toang”.

Dược sĩ Tiến cũng lý giải lý do vì sao luôn đặt những câu hỏi hóc búa như thi ứng xử Hoa Hậu cho các thí sinh The New Mentor 2023 cho dù Hương Giang có phản đối hay bị cộng đồng mạng “ném đá”:

“Anh cố tình đặt những câu hỏi khó và kỳ cục cho thí sinh nhưng không đăng tải ngay phần lý giải của mình mà đợi đến những tập sau, vì anh muốn làm dậy sóng cư dân mạng, gây tranh cãi, tạo sự giải trí và tạo độ viral cho chương trình. Nếu xây dựng hình ảnh của anh hiền lành, hợp lý ngay từ đầu thì công chúng sẽ không bàn tán về vai trò của anh, và chương trình sẽ không còn thú vị nữa”.

Khi được thí sinh đặt câu hỏi về vấn đề evil edit (biên tập ác ý), Dược sĩ Tiến bày tỏ quan điểm: “Đối với anh, evil edit là một tội ác. Vì thế trong các chương trình của mình, anh luôn cố gắng bảo vệ các bạn thí sinh và nghệ sĩ, nên đôi khi anh phải “đóng vai ác” để tạo sự thu hút cho chương trình, giống như việc anh đặt câu hỏi khó trong The New Mentor, chứ không sử dụng evil edit để tạo drama hay câu view”.

Bật mí với Hoa Học Trò, Dược sĩ Tiến chia sẻ anh sắp “cho ra lò” một cuộc thi tương tự với Thử Thách Kim Cương dành cho Gen Z, đặc biệt anh rất ấn tượng với tinh thần "rực cháy" của các thí sinh cuộc thi năm nay: “Dù phần lớn là các bạn học sinh cấp Ba nhưng các bạn lại vô cùng năng lượng và lém lỉnh, làm anh rất bất ngờ”.

