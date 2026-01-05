Dược Sư Tự Sự: Top 5 khoảnh khắc "dưỡng thê" nhất của Nhâm Thị và Miêu Miêu

HHTO - Nhâm Thị và Miêu Miêu trong "Dược Sư Tự Sự" là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất anime hiện nay.

Mối quan hệ giữa Miêu Miêu và Nhâm Thị trong Dược Sư Tự Sự (The Apothecary Diaries) đã trở thành một trong những tuyến tình cảm đáng yêu và hấp dẫn nhất của anime gần đây. Với bối cảnh độc đáo nơi hậu cung, phim mang đến mối quan hệ giữa hai nhân vật tưởng chừng đối lập, nhưng lại hợp nhau đến lạ thường.

Thay vì có những cử chỉ "sến súa" hay sướt mướt thường thấy, mối liên kết giữa Miêu Miêu và Nhâm Thị phát triển từ một ánh nhìn, một câu chọc ghẹo, hoặc thậm chí một sự cố dở khóc dở cười. Dưới đây là những khoảnh khắc dễ thương, đáng nhớ của cặp đôi Dược Sư Tự Sự trên màn ảnh.

Nhâm Thị cố gắng tỏ tình với Miêu Miêu

Nhâm Thị đã có lần bày tỏ tình cảm không mấy thành công trong Dược Sư Tự Sự, nhất là khi nó gặp gián đoạn bởi chính sự phức tạp cảm xúc của hai nhân vật. Nhâm Thị cố gắng mở lòng một cách chân thành nhưng Miêu Miêu không nhận ra chỉ vì cô xác định rõ thân phận tôi tớ với anh, cũng như bị phân tâm bởi chính món quà anh tặng.

Tuy vậy, khoảnh khắc Nhâm Thị bộc lộ sự chân thành hiếm hoi này vẫn khiến khán giả thích thú, khi chàng vốn quen che giấu cảm xúc của bản thân trước Miêu Miêu. Dù thời điểm này cặp đôi vẫn chưa có điểm giao về tình cảm nhưng bấy nhiêu đó đã là đủ để người xem nuôi hy vọng về một màn kết đôi chính thức sớm xuất hiện.

Nụ hôn gián tiếp

Tình tiết "tình cờ chạm môi" xuất hiện trong nhiều tác phẩm lãng mạn, nhưng phiên bản của Miêu Miêu và Nhâm Thị trong Dược Sư Tự Sự không làm người xem thất vọng. Trong không gian khá kín đáo, Nhâm Thị đã khiến Miêu Miêu vô cùng bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo, trong khi anh đang thăm dò phản ứng của đối phương.

Chính cảm xúc ngập ngừng, mơ hồ của Miêu Miêu chính là tình tiết thúc đẩy cảm xúc của người xem đến đỉnh cao. Thông thường cô không dễ đỏ mặt, nhưng tình huống này buộc cô phải đối diện với cảm xúc mà bản thân luôn né tránh. Nụ hôn gián tiếp xuất hiện như cách Nhâm Thị trêu đùa Miêu Miêu, nhưng đồng thời còn là phép thử cảm xúc thú vị.

Nhâm Thị hô hấp nhân tạo cho Miêu Miêu

Khi Miêu Miêu suýt mất mạng, Nhâm Thị đã không ngần ngại truyền hơi thở cho cô. Hành động này khiến người xem thích thú vì chẳng khác nào một màn "chạm môi" không chính thức của cặp đôi Dược Sư Tự Sự. Khi tỉnh lại và nhận ra chuyện gì đã xảy ra, Miêu Miêu đã có phản ứng hoảng hốt và bối rối, khác xa với nét điềm tĩnh thường thấy. Chính điều này như một dấu hiệu để Nhâm Thị ngày càng xác định rõ tình cảm giữa cả hai.

Đây có thể được xem là cảnh đưa mối quan hệ của Miêu Miêu và Nhâm Thị sang bước sâu sắc hơn, thay vì chỉ đùa giỡn qua lại như trước. Chưa kể, Nhâm Thị cũng có sự biến hóa cảm xúc, đằng sau nét "ranh mãnh" không thể thiếu sự mừng vui vỡ òa, khi đối phương thực chất cũng xem mình hơn mức tôi tớ với nhau.

Cảnh "vồ ếch" đầy ngượng ngùng

Không hoàn toàn để xác định tình cảm nhưng đây được xem là một trong những khoảnh khắc kỳ lạ và ngại ngùng nhất của Dược Sư Tự Sự. Trong một phân đoạn sự cố, Miêu Miêu đã vô tình ngã và kéo theo Nhâm Thị. Theo quán tính, Nhâm Thị cũng "vồ ếch" theo và tạo nên khung cảnh đúng chuẩn lãng mạn, tưởng như phim truyền hình Hàn Quốc.

Đây được xem là minh chứng cho tuyến tình cảm vừa thú vị, căng thẳng nhưng cũng độc đáo của Nhâm Thị và Miêu Miêu, khi nó không theo khuôn mẫu thông thường ở bối cảnh hoàng gia còn chịu nhiều bó buộc. Đặc biệt giữa không gian "ao tù nước đọng", trong tư thế ngộ lạ đến tức cười, mối quan hệ của cặp đôi lại càng được khán giả yêu thích và ủng hộ hơn nữa.

Miêu Miêu cứu mạng Nhâm Thị

Không phải là "hoàng tử cứu người đẹp", mà chính khoảnh khắc Miêu Miêu ra tay cứu Nhâm Thị đã khẳng định nữ chính Dược Sư Tự Sự không phải hình mẫu một cô gái thời đại cũ thông thường. Sự nhanh trí và tận tâm của cô cho thấy cô trân trọng anh đến nhường nào, dù bình thường cô sẽ không bao giờ nói ra.

Là người có khuynh hướng kiểm soát tình hình, Nhâm Thị lần đầu bất ngờ chứng kiến trí tuệ và sự quan tâm của Miêu Miêu, rằng cô vẫn có thể bảo vệ chính anh. Trong khi đó, Miêu Miêu lại để lộ chút sợ hãi và khẩn thiết như một biểu hiện rõ ràng của tình yêu. Kể từ đây, Nhâm Thị gần như có thể chắc chắn trái tim và ánh mắt của Miêu Miêu hướng về mình.