KPop Demon Hunters đón tin vui đầu năm 2026, rộng đường chiến thắng Oscar?

Thiện Dư

HHTO - KPop Demon Hunters của Netflix thắng 2 giải quan trọng tại Critics' Choice Awards 2026, được đánh giá giúp tăng cơ hội cạnh tranh Oscar trong thời gian tới.

Tại lễ trao giải Critics' Choice Awards vào sáng 5/1 (theo giờ Việt Nam), bộ phim KPop Demon Hunters đã có chiến thắng ấn tượng trước dàn bom tấn quốc tế. Dự án hoạt hình bùng nổ năm qua của Netflix đã đạt 2 giải, bao gồm Phim hoạt hình xuất sắc nhất Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất cho Golden.

kpop-demon-hunters.jpg
kpop-demon-hunters-2.jpg
KPop Demon Hunters nhận 2 giải Critics' Choice năm nay.

Trong dàn đề cử, KPop Demon Hunters vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ như Zootopia 2 của Disney hay Elio của Pixar, trở thành phim hoạt hình xuất sắc nhất được xướng tên. Việc giành được cúp của một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín ở Hollywood giúp cho tác phẩm pha trộn giữa K-Pop và yếu tố diệt quỷ rộng đường hơn đến với đường đua Oscar 2026.

kpop-demon-hunters-critics-choic.jpg
Ekip phim KPop Demon Hunters lên sân khấu nhận giải Critics' Choice.

Từ trước đến nay, tỷ lệ những cái tên chiến thắng Critics's Choice và giật luôn giải Oscar cho mảng hoạt hình khá cao, lên đến 19/24 lần. Riêng trong cuộc đua lần này, KPop Demon Hunter rất có thể sẽ đối mặt với Zootopia 2, Elio và có cả siêu phẩm xứ Nhật Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành - Phần 1 khi dự án này đã chiếm được 1 suất tại Quả cầu vàng. Tuy vậy, chiến thắng Critics' Choice được xem là quan trọng, giúp KPop Demon Hunters vươn lên dẫn đầu cuộc đua.

huntrix.jpg
KPop Demon Hunters đang rộng đường tiến đến giải Quả cầu vàng lẫn Oscar.

KPop Demon Hunters trở thành hiện tượng toàn cầu khi ra mắt trên Netflix vào giữa năm 2025, vượt qua Squid Game để trở thành phim gốc của nền tảng có lượt xem cao nhất mọi thời đại. Bản nhạc phim vừa giành giải Critics' Choice của phim - Golden cũng đạt hạng 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, cũng như đạt luôn đề cử Grammy. Bộ phim được tạp chí TIME vinh danh là Hiện tượng đột phá của năm 2025, và được dự đoán có hành trình bùng nổ tiếp theo trong mùa giải thưởng Hollywood.

606744425-1202575688466871-2432507146589080960-n.jpg
Thiện Dư
#KPop Demon Hunters #Critics' Choice #Oscar 2026 #Netflix #hoạt hình #Critics' Choice Awards 2026

