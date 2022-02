Đường tình duyên trắc trở của dàn sao tuổi Dần: Đều dính lời nguyền "mãi mãi là bạn thân"?

HHT - Nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần, cùng "rút quẻ" và dự đoán xem đường tình duyên của dàn sao đình đám này sắp tới có điểm gì thú vị nhé!

Shawn Mendes

Sánh bước cùng nhau trên thảm đỏ Met Gala 2018, cặp đôi Shawn Mendes -Hailey Baldwin làm dấy lên tin đồn cả hai đã chính thức hẹn hò. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau đó, nữ người mẫu bất ngờ tái hợp với Justin Bieber và chấp nhận lời cầu hôn của "Hoàng tử nhạc Pop".

Shawn Mendes tiếp tục sự nghiệp “lái máy bay” với đàn chị hơn 1 tuổi - Camila Cabello. Cả hai lần đầu "song kiếm hợp bích" trong ca khúc I Know What You Did Last Summer vào năm 2015. Cặp đôi duy trì tình bạn cho đến lần hợp tác thứ hai trong bài hát Señorita, chính thức bắt đầu mối quan hệ lãng mạn.

Đôi trai tài gái sắc luôn kề cạnh nhau như hình với bóng và thường xuyên có những khoảnh khắc tình tứ nơi công cộng khiến nhiều người nghi ngờ cặp đôi hẹn hò chỉ nhằm mục đích PR cho tên tuổi. Tưởng chừng như Shawn sẽ sớm về chung một nhà với Camila, tuy nhiên vào cuối năm 2021, cả hai bất ngờ thông báo đã chia tay và quay trở lại mối quan hệ bạn bè trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Megan Fox

Sự nghiệp của Megan Fox gắn liền với hình tượng quyến rũ sau bộ phim Transformers (2007), Jonah Hex (2010). Ngoài đóng phim, sao nữ tuổi Dần này còn xuất hiện với hình ảnh gợi cảm trong một số video ca nhạc như Love The Way You Lie của Rihanna hay Bloody Valentine của Machine Gun Kelly - cũng là người tình trẻ tuổi của cô.

Trước khi đến với Machine Gun Kelly, Megan Fox từng qua một đời chồng với nam diễn viên Brian Austin Green. Cặp đôi kết hôn vào năm 2010 và có với nhau ba người con. Sau khi cưới, Megan từng nhiều lần nộp đơn ly dị vì chán cuộc sống gia đình và muốn được tự do.

Megan Fox gặp Machine Gun Kelly tại phim trường Midnight in the Switchgrass vào cuối năm 2019. Ngay lần đầu gặp mặt, cặp đôi đã nhanh chóng bị thu hút bởi đối phương và cảm nhận được mối liên kết kì diệu. Sau hai năm gắn bó, vào ngày 13/1, cô nàng hạnh phúc thông báo đã nhận lời cầu hôn của bạn trai.

Drake

Một gương mặt tuổi Dần nổi bật khác phải kể đến là nam rapper người Canada - Drake. Anh được mệnh danh là "ông hoàng nhạc số" khi từng nhận 6 giải AMAs, 4 kèn vàng Grammys và 27 giải Billboard. Trong nghệ thuật suôn sẻ là vậy, nhưng ngoài đời thực, những mối tình hẹn hò chóng vánh của nam rapper đào hoa khiến người hâm mộ không khỏi ngán ngẩm.

Danh sách mỹ nữ từng cặp kè với Drake phải nói là dài như... sớ. Tuy nhiên, mối tình sâu đậm và khiến Drake “lao tâm khổ tứ” nhất có lẽ là với Rihanna. Trong một buổi phỏng vấn vào năm 2019, nam rapper từng thổ lộ về việc mong muốn lập gia đình với nữ ca sĩ. Trái ngược lại, Rihanna đã nhiều lần lên tiếng từ chối tình cảm của nam rapper và khẳng định cô chỉ coi Drake là bạn thân. Một số nguồn tin cho rằng, trong quá khứ cả hai đã từng hẹn hò tuy nhiên chỉ sau vài tháng bên nhau, cặp đôi đã nói lời chia tay.

Sau Rihanna, chủ nhân hit One Dance tiếp tục “cặp kè” cùng các ngôi sao nổi tiếng như Jennifer Lopez, Tyra Banks, Kylie Jenner... Thậm chí, trong thời gian hẹn hò với nữ diễn viên Sophie Brussaux, cả hai còn có với nhau một cậu con trai. Gần đây, Drake một lần nữa vướng lùm xùm tình ái với một người mẫu Instagram khiến cho đường tình duyên của anh “tối tăm” hơn bao giờ hết.

Lindsay Lohan

Những năm 2000, Lindsay Lohan là biểu tượng của thế hệ lúc bấy giờ sau loạt vai diễn ấn tượng trong The Parent Trap (1998), Freaky Friday (2003), Mean Girls (2004)... Tuy nhiên Lindsay lại nhanh chóng đánh mất bản thân khi liên tiếp dính vào các rắc rối như sử dụng chất cấm, gây tai nạn giao thông, ẩu đả tại hộp đêm hay những lùm xùm tình ái.

Lindsay được coi là "tay chơi" thứ thiệt của Hollywood khi danh sách bạn trai cũ của cô được trang tin TMZ công bố lên tới con số... 36 người. Danh sách bao gồm nhiều ngôi sao đình đám trong làng giải trí như: Adam Levine, Zac Efron, Justin Timberlake, Joaquin Phoenix…

Trải qua nhiều mối tình sóng gió, có vẻ như hạnh phúc đã mỉm cười với Lindsay. Rời xa các mối quan hệ phức tạp trong ngành giải trí, giờ đây cô nàng đang tận hưởng cuộc sống hậu đính hôn hạnh phúc cùng bạn trai Bader Shammas sau hai năm hẹn hò bí mật.