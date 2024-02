Đường tới Oscar: Những nhà thiết kế trang phục lừng danh nhất lịch sử điện ảnh

HHT - Thế giới thời trang bị mê hoặc bởi trang phục từ các bộ phim nổi tiếng và mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại như Elizabeth Taylor, Steve McQueen, Audrey Hepburn và Grace Kelly. Những nhà thiết kế phục trang đứng sau họ là ai?

Edith Head

Là người từng đoạt nhiều giải thưởng, như một minh chứng cho giá trị tác phẩm của mình, Edith Head đã nhận được tới 35 đề cử Oscar và 8 tượng vàng danh giá. Thành tích này vẫn là một kỷ lục cho đến ngày nay, khiến bà trở thành costume designer(nhà thiết kế trang phục cho phim) lừng danh nhất thế giới. Edith Head cũng là phụ nữ giành được nhiều giải Oscar và nhận được nhiều đề cử nhất trong lịch sử điện ảnh, thậm chí bà còn được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng ở Los Angelesm, Mỹ.

Irene Sharaff

Chỉ đứng sau Edith Head về danh hiệu, Irene Sharaff trở nên nổi tiếng nhờ tài năng và sự hiểu biết của mình về trang phục điện ảnh. Những thiết kế của bà không chỉ có ảnh hưởng đến thế giới thời trang mà còn ảnh hưởng đến cả thiết kế nội thất. Trong suốt sự nghiệp lâu dài của mình, Irene Sharaff đã tạo hình cho những ngôi sao lừng danh nhất như Elizabeth Taylor và Judy Garland.

Được trời phú cho năng khiếu hội họa sống động, bà đã mang đến cho Hollywood những năm 1940 và 1950 một vẻ đẹp vui tươi đặc trưng. Phong cách của Irene Sharaff là sự kết hợp màu sắc kỳ lạ và táo bạo, đôi khi thách thức các bảng màu của các chuyên gia tư vấn Technicolor. Một số kiệt tác của bà không thể không nhắc đến: West Side Story, The King and I, Cleopatra và Who’s Afston of Virginia Woolf?.

Deborah Nadoolman Landis

Những hình tượng đáng nhớ nhất trong điện ảnh hiện đại, hầu hết đều là tác phẩm từ costume designer Deborah Nadoolman Landis. Bà chính là người đã thiết kế hơn 500 bộ trang phục cho bộ phim kinh điển Coming to America, được lấy cảm hứng từ phong cách New Look đầu những năm 50 của nhà thiết kế thời trang huyền thoại Christian Dior.

Những thiết kế của Deborah không chỉ ảnh hưởng trong giới điện ảnh mà còn lan tỏa rộng rãi đến văn hóa đại chúng, một trong số đó là chiếc áo khoác da màu đỏ của “ông hoàng nhạc Pop” Michael Jackson mặc trong MV Thriller.

Colleen Atwood

Một trong những lý do khiến khán giả có thể nhận ra được phim của đạo diễn Tim Burton không chỉ vì các tình tiết huyền ảo đặc trưng, mà còn là trang phục và hình tượng nhân vật trong phim. Đó là nhờ vào công sức của nhà thiết kế trang phục Colleen Atwood, người đã cộng tác với Tim Burton trong vô số dự án phim đỉnh cao, bao gồm: Edward Scissorhands, The Mystery of Sleepy Hollow, Alice in Wonderland, Big Eyes và Dumbo.

Ruth Carter

Thành tựu đáng chú ý của Ruth Carter là giải Oscar cho trang phục của cả hai phần phim Black Panther và Black Panther: Wakanda Forever. Bà trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giành chiến thắng ở hạng mục Costume Design.

Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, các thiết kế trang phục của Ruth là mô tả hành trình và lịch sử mạnh mẽ về những trải nghiệm của người Mỹ gốc Phi. Trang phục của Ruth đóng vai trò phản ánh tác động văn hóa của người da màu đối với văn hóa đại chúng và những xung đột nội tâm bên trong mỗi người.

Milena Canonero

Milena Canonero là học trò của nhà thiết kế trang phục vĩ đại Piero Tosi, tự hào với 9 đề cử Oscar và 4 tượng vàng giành được cùng với đạo diễn đình đám Stanley Kubrick. Được các nhà phê bình công nhận là Người phụ nữ của trang phục Ý (The Lady of Italian Costumes), Milena Canonero là một trong những nhà thiết kế trang phục nổi tiếng nhất trong làng điện ảnh ngày nay. A Clockwork Orange và Barry Lindon là những bộ phim giúp Milena giành được giải Oscar đầu tiên. Năm 1982, bà giành giải Oscar thứ hai cho bộ phim Moments of Glory.

Năm 2007, chúng ta lại chứng kiến chiến thắng của bà với bộ phim Marie Antoinette của nữ đạo diễn Sofia Coppola. Giải Oscar gần đây nhất mà Milena Canonero nhận được là vào năm 2015 với tác phẩm Grand Budapest Hotel.