Em Xinh Say Hi: Nhan sắc của Lamoon - LyHan gây sốt, Phương Ly "dát" hàng hiệu

HHT - Dàn người chơi Em Xinh "Say Hi" mang tới 2 concept đối lập trong tập 3. Bích Phương, Phương Ly, Lamoon, LyHan, Miu Lê là những thí sinh có tạo hình thời trang thu hút lượng thảo luận cao.

Mở đầu tập 3 Em Xinh "Say Hi" là vòng lập đội, chọn thành viên. Xuất hiện trong bối cảnh phòng trà, 30 thí sinh hóa thân thành tiểu thư, lăng xê phong cách nữ tính, trang phục mang gam màu be, xanh, hồng pastel.

Lamoon Diễm Hằng lựa chọn set trang phục chất liệu sequin, tạo điểm nhấn với găng tay, quần tất ren. Nhan sắc của mỹ nữ Gen Z khiến cư dân Threads city xuýt xoa, được ví như "bạch nguyệt quang".

Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn về chung đội trong Live stage 2. Tại vòng chọn thành viên, bộ đôi fashionista diện trang phục đơn giản, tăng độ "dịu keo" qua cách phối phụ kiện, làm tóc cầu kỳ.

Qua tới vòng đấu giá bài hát, dàn mỹ nữ "lột xác" trong trang phục tông đen chủ đạo. Kiểu trang điểm mắt khói, phụ kiện đinh tán, metallic sắc cạnh được nhiều "em xinh" yêu thích.

Mạng xã hội Threads bùng nổ với giao diện "cool ngầu" của Phương Ly. "Vợ quốc dân" lăng xê loạt thiết kế trang phục, phụ kiện của nhà mốt Chanel, có tổng giá trị khoảng 440 triệu đồng.

Thần thái "soái tỷ" lạnh lùng của LyHan thu hút ánh nhìn. Khoảnh khắc chung khung hình giữa LyHan với bất kỳ "em xinh" nào cũng đều tạo ra phản ứng hóa học, khiến fan thi nhau "chèo thuyền".