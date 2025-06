Em Xinh “Say Hi”: Phương Ly chịu chi, mặc trang phục hàng hiệu nhiều nhất dàn nghệ sĩ

HHT - Phương Ly định hướng phong cách khác biệt tại Em Xinh "Say Hi", xây dựng hình tượng quý cô Chanel sang trọng, tinh tế.

Phương Ly ưu ái các mẫu trang phục vải tweed - chất liệu kinh điển của nhà mốt Chanel tại game show Em Xinh "Say Hi".

Trong tập đầu tiên, người chơi sinh năm 1990 diện 2 mẫu jacket đến từ BST Cruise 2025 và Xuân Hè 2024 có giá từ 500 triệu đến gần 600 triệu đồng. Ấn tượng nhất là tạo hình ở vòng đấu giá tập 3, Phương Ly hóa "phú bà" trong trang phục xuyên thấu thuộc BST Xuân Hè 2025, có giá khoảng 370 triệu đồng.

Cách phối mới mẻ, phá cách trang phục Chanel cổ điển của Phương Ly cũng được các tín đồ thời trang đánh giá cao. Mỹ nhân 35 tuổi thường mặc bra top, tank top cùng tông màu phía trong để tôn lên trang phục của thương hiệu, kết hợp với quần jeans trẻ trung.

Điểm nhấn của các bản phối nằm ở hệ thống phụ kiện, trang sức to bản có mức giá “gây choáng”. Trung bình mỗi tạo hình, “em xinh” Phương Ly đeo từ khoảng 3 - 6 mẫu nhẫn, vòng cổ, khuyên tai của nhà mốt Pháp, tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Phương Ly “chào sân” tại sảnh Hội ngộ Em Xinh "Say Hi" trong loạt trang sức có trị giá 15.780 USD (hơn 411 triệu đồng), nâng tổng giá trị outfit lên gần 1 tỷ đồng. Mẫu phụ kiện Chanel đắt giá nhất mà nữ ca sĩ từng đeo trong chương trình là đôi cuff nằm trong BST 2024/25. Thiết kế cuff kim loại có giá hơn 168 triệu đồng giúp Phương Ly nổi bật trong MV The Real Aura.

Tại các hoạt động bên lề, các tạo hình "dát" hàng hiệu từ đầu tới chân giúp tôn lên vẻ thanh lịch, sang trọng của “em xinh” 35 tuổi. Bước lên sân khấu, Phương Ly sành điệu, thời thượng trong các bộ cánh thiết kế riêng, cắt xẻ táo bạo. Các món trang sức Chanel statement (bản to), phối ngọc trai, gắn logo rõ nét giúp nữ ca sĩ tự tin khoe cá tính.

Phương Ly tạo điểm nhấn cho outfit Em Xinh Em Bling với 3 món trang sức nhãn hiệu Chanel, có giá hơn 82 triệu đồng. Trước đó, “vợ quốc dân” đeo gần 200 triệu đồng tiền phụ kiện trong sân khấu Liên quân Đã Xinh Lại Còn Thông Minh.

“Em xinh” quê Thanh Hóa đã chi tới hơn 15.985 USD (hơn 415 triệu đồng) tiền phụ kiện cho hai giao diện hắc - bạch xuất hiện “chớp nhoáng” trong MV The Real Aura - ca khúc chủ đề phát hành trước khi show lên sóng.

Sau 3 tập phát sóng của Em Xinh “Say Hi”, Phương Ly được nhiều tạp chí thời trang đánh giá là người chơi có phong độ mặc đẹp ổn định. Nữ ca sĩ cho thấy bước chuyển mình khéo léo sang phong cách thời trang sang trọng, trưởng thành hơn ở tuổi 35.

Những lựa chọn thời trang tinh tế, gắn liền với hình ảnh quý cô Chanel giúp cô tạo ra dấu ấn riêng giữa dàn "em xinh" Gen Z - không màu mè, cường điệu nhưng đáng nhớ.