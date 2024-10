"Ngôi Sao Việt" sau 10 năm: SOOBIN tìm thấy Kay Trần, Suni Hạ Linh "đạp gió"

HHT - Jung So Min hẳn là cái tên không quá xa lạ đối với các khán giả yêu thích thể loại phim rom - com (hài, lãng mạn) của Hàn Quốc. Các fan mới có thể không biết, So Min chính là chủ nhân bức ảnh hẹn hò từ Dispatch thường bị cư dân mạng "đào lại" làm ảnh hẹn hò "pha-ke" của sao mỗi dịp Cá tháng Tư.