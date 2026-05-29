Fan ngóng Phùng Khánh Linh công bố concert D-4 sau pha "cháy vé tốc độ ánh sáng"

HHTO - N3 (day 3) của concert "Giữa Một Vạn Tour - Phùng Khánh Linh" đã "cháy vé" chỉ sau khoảng 15 phút mở bán đợt cuối. Tiện một công thuê - dựng sân, fan đang "khều" cô và ê-kíp hãy cân nhắc mở thêm một đêm diễn tại Hà Nội tương tự như TP.HCM.

Ngày 29/5, concert của Phùng Khánh Linh ở Hà Nội chính thức mở bán đợt general (dành cho tất cả khán giả) sau 2 đợt mở bán verified và swan pass (dành cho fan đi show trước hoặc mua gói hội viên).

Hai đợt mở bán trước đều hết vé trong thời gian vài phút. Ở lần mở bán cuối cùng này, theo ghi nhận từ hệ thống, lượt xếp hàng lên đến khoảng hơn 8000 và chỉ sau 15 phút, toàn bộ sơ đồ "hóa đỏ" (tức là tất cả ghế ngồi đã được chọn). Sau khoảng 30 phút, Ticketbox chính thức hiện thông báo "hết vé".

Fan thấy hệ thống báo "hết vé" nhưng fanpage của Phùng Khánh Linh mãi chưa đăng bài "flex" liền nhận được phản hồi từ công ty, lập tức đáp lại bằng một màn "khều concert D4".

Không săn được vé concert của chính mình, Phùng Khánh Linh xin gửi tặng quý khán giả ca khúc "Giả Vờ" tại Ninh Bình trước thềm set diễn ở lễ hội Forestival.

Còn nhiều người hâm mộ "gào thét" không kịp săn vé đang "khều" Phùng Khánh Linh nhân cơ hội này mở tiếp N4 - đêm thứ 4 cho Giữa Một Vạn Tour ở Hà Nội. Bởi concert D3 diễn ra vào ngày 8/8 (thứ Bảy), ngày kế tiếp 9/8 là Chủ Nhật là thời gian đẹp để mở rộng concert, tiện một lần thuê hội trường, dựng sân khấu.

Concert Giữa Một Vạn Tour của Phùng Khánh Linh có đêm mở màn thuận lợi khi vé "cháy sạch" chỉ sau khoảng 8 phút. Do nhu cầu khán giả quá cao, cô đã mở thêm một đêm diễn vào ngày liền kề và vé cũng bán hết nhanh chóng. Nếu có D4 ở Hà Nội, dự đoán sẽ lại là một "cuộc chiến săn vé".

Ngoài ra, phía Phùng Khánh Linh thông báo sẽ có loạt vé từ nhà tài trợ. Người hâm mộ không nên FOMO vội mua vé từ bên thứ ba, tránh kẻ gian lợi dụng lừa đảo khán giả nhẹ dạ.