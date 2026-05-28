Mỹ Anh cùng "hiện tượng âm nhạc” Matthew Ifield tham gia Festival Huế 2026

Mỹ Anh và Matthew Ifield sẽ cùng đứng chung sân khấu tại Festival Huế 2026, tham quan Kinh thành cổ kính, các lăng tẩm hoàng gia, những con ngõ nhỏ của phố cổ và cả những góc bình dị trong cuộc sống thường nhật của người dân xứ Huế.

"Đúng vào thời điểm này năm 2025, Úc đã chào đón Mỹ Anh khi Mỹ Anh biểu diễn tại Vivid Sydney và Social Sanctuary tại Melbourne. Mỹ Anh cảm thấy thật may mắn và háo hức khi một lần nữa được giao lưu văn hoá cùng với Matthew Ifield tại Festival Huế năm nay! Mỹ Anh tin âm nhạc và nghệ thuật là một cách thật đặc biệt để ta hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn" - dòng cảm xúc của Mỹ Anh khi được đồng hành cùng người bạn quốc tế trong hành trình Festival Huế 2026.

Trong khuôn khổ chương trình All Ears: Focus Australia 2026 do Đại sức quán Úc tại Việt Nam phối hợp tổ chức, Mỹ Anh cùng ca/nhạc sĩ người Úc Matthew Ifield sẽ cùng mang đến nhiều trải nghiệm thú vị về âm nhạc - văn hóa. Chương trình dự kiến diễn ra từ 14 - 17/6/2026, đi qua hai thành phố Huế và Hà Nội.

Hành trình bắt đầu tại Huế, trong hai ngày đầu, Mỹ Anh và Matthew Ifield sẽ cùng đứng chung sân khấu tại Festival Huế 2026 diễn ra bên bờ sông Hương (15/6). Nam nghệ sĩ sinh năm 2004 bày tỏ: "Được biểu diễn tại Festival Huế, giữa một không gian bao quanh bởi bề dày lịch sử và văn hóa, là một cảm giác thực sự đặc biệt. Tôi rất biết ơn khi được mời tham gia vào không gian đó và hào hứng mang âm nhạc của mình đến Việt Nam trong một bối cảnh tôn vinh cả giá trị di sản lẫn sự sáng tạo đương đại".

Matthew Ifield được khán giả biết đến nhờ các bản cover ngọt ngào, trong đó, ca khúc I Think They Call This Love "gây bão" mạng xã hội.

Ngày 16/6, hai nghệ sĩ "hạ cánh" tại Hà Nội, tham gia buổi sáng tác nhạc, khám phá toàn bộ vòng đời của một tác phẩm âm nhạc, từ những đốm lửa ý tưởng đầu tiên cho đến bản ghi âm thử (demo) đầu tiên. Trong ngày cuối, chương trình kết hợp giữa tọa đàm và tiếp nối bằng các tiết mục biểu diễn âm nhạc diễn ra tại trường Đại học VinUni (Hà Nội), tạo không gian giao lưu cho hơn 150 người tham dự, bao gồm các bạn trẻ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc.