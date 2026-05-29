Các từ khóa liên quan đến Lê Bống liên tục lọt top tìm kiếm, lý do là gì?

HHTO - 5 năm kể từ khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Lê Bống chuyển mình sang hình tượng "nàng thơ" dịu dàng trên sóng truyền hình, đối lập hoàn toàn với phong cách nổi loạn, táo bạo trong quá khứ.

Lê Bống, tên thật là Lê Xuân Anh bắt đầu nổi tiếng vào khoảng năm 2020. Bắt nhịp ở giai đoạn TikTok bùng nổ tại Việt Nam, tài khoản cá nhân Lê Bống nhanh chóng hút hàng triệu lượt theo dõi qua tuyến nội dung biến hình, tiểu phẩm bắt trend. Trong vài năm trở lại đây, Lê Bống dần chuyển hướng sang lĩnh vực dẫn chương trình, diễn viên. Tuy nhiên, hành trình "lột xác" của nữ TikToker đình đám một thời cũng tạo nên nhiều tranh luận trái chiều. Tuần qua, từ khóa liên quan đến Lê Bống liên tục lọt top tìm kiếm phổ biến trên mạng xã hội Threads và TikTok.

Hành trình "lột xác" của Lê Bống tạo nên nhiều tranh luận trái chiều.

Không chỉ thay đổi định hướng nghề nghiệp, khán giả cũng nhận ra Lê Bống có chiến lược “tái định vị” phong cách thời trang khá rõ rệt. Ở giai đoạn mới nổi tiếng, Lê Bống chuộng gu ăn mặc khoe tối đa lợi thế về hình thể. Các thiết kế crop-top cắt xẻ, quần short ôm sát xuất hiện dày đặc trong tủ đồ của nữ TikToker.

Tại các sự kiện giải trí, Lê Bống "mạnh tay" đầu tư trang phục lấy cảm hứng từ nhân vật game, anime hay văn hóa cosplay. Những gam màu neon, metallic được cô sử dụng thường xuyên nhằm tăng hiệu ứng thị giác, thu hút sự chú ý từ khán giả trẻ. Cùng với đó, nữ TikToker liên tục nhuộm tóc sáng màu, trang điểm sắc nét, tạo dáng nổi loạn.

Đây cũng là công thức xây dựng hình ảnh phổ biến của nhiều nhà sáng tạo nội dung trên TikTok đời đầu. Các diện mạo phải càng nổi bật, khác biệt hoặc càng dễ gây tranh cãi thì càng dễ thu hút thêm lượt xem.

Sau 5 năm hoạt động, Lê Bống bắt đầu hướng tới phong cách thiên về sự trưởng thành, an toàn hơn khi được xuất hiện trên sóng truyền hình. Tham gia các dự án phim giờ vàng, Lê Bống được chọn vào những tuyến vai chính diện, có góc khuất nội tâm phức tạp. Ở vai trò MC, Lê Bống hướng đến trang phục công sở hoặc áo dài cách điệu.

Bảng màu cũng thay đổi từ những gam neon nổi bật sang các gam trung tính như trắng kem, be, pastel. Nữ MC hướng đến lối phối đồ mang tính ứng dụng cao hơn và phù hợp trong môi trường truyền hình.

TikToker có hơn 10 triệu followers xây dựng hình tượng "nàng thơ" trong chương mới của sự nghiệp. Cô "về lại" màu tóc đen dài tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng, tiết chế trang sức cầu kỳ và thường tạo dáng thanh lịch trong các nội dung đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nỗ lực hiện tại của Lê Bống dường như vẫn chưa được một bộ phận khán giả đón nhận. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều netizen vẫn chưa thể bỏ qua cho "giai đoạn nổi loạn" trước đây của cô và đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh sự "lột xác" của Lê Bống.

