Trấn Thành nức lời khen Binz, dân tình cứ ngỡ đang đọc "IELTS tiếng Việt"

HHTO - Những lời khen ngợi mà Trấn Thành dành cho album mới "Gặp Lại" của Binz khiến cư dân mạng chú ý.

Trên trang cá nhân của mình, Trấn Thành viết:

Một kho “di sản xúc cảm” đương thời chân thật nhất được viết ra bởi tinh chất của trăn trở, xước trầy, tự vấn, giác ngộ và vượt ngưỡng từ một người nghệ sĩ thực thụ! Anh ta trở mình chuyển hoá đột biến để tan vào một kỷ nguyên vận hành mới của thế giới nội tại nơi mọi cảm xúc đều trung thành và những lý do còn hồ nghi trước đó đều được hoá giải!!!! Chúc mừng cho sự tiến hoá của trái tim đã đạt ngưỡng rung động. Respect công trình này!!!! Love your words BINZ!!!!!!

​Bên cạnh những đánh giá về album Gặp Lại của Binz, cư dân mạng còn liên tục bày tỏ phản ứng "dở khóc dở cười" trước cách sử dụng từ ngữ hết sức cầu kỳ của Trấn Thành. Có khán giả còn đùa rằng phải chăng đây chính là trình độ "IELTS tiếng Việt", và phải tham khảo phiên bản đơn giản hơn thông qua ChatGPT mới hiểu được hết ý tứ.

Album mới của Binz được Trấn Thành khen ngợi hết lời bằng đủ các mỹ từ.

Từ trước đến nay, Trấn Thành không ít lần chia sẻ những sản phẩm âm nhạc, phim ảnh của đồng nghiệp, không gói gọn trong vòng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Vì vậy, tương tác giữa Trấn Thành - MC quen mặt của Vũ trụ "Say Hi" và Binz - "Anh tài" của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa đầu tiên khiến ai nấy vô cùng thích thú.

Tương tác của Trấn Thành và Binz khiến khán giả hoài niệm thời cả hai tham gia Rap Việt.

Ra mắt vào cuối tháng 5 vừa qua, album Gặp Lại cho thấy phong cách mới lạ từ Binz, đầy chất tự sự hơn thay vì theo hướng "tiệc tùng", sôi động như các sản phẩm trước. Đặc biệt trong đó, ca khúc Em và nam rapper trình bày cùng SOOBIN thu hút sự chú ý, được đánh giá là cảm động ngay cả đối với những người chưa yêu bao giờ.