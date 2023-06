Fanpage đoán trúng đề Văn 3 năm liên tiếp úp mở điều gì mà khiến teen xôn xao?

HHT - Bài đăng kèm theo hình ảnh úp mở về "Đêm diễn trong mơ" sẽ diễn ra lúc 21h ngày 27/6 tới đây được đăng trên fanpage Kaito Kid đang khiến dân mạng xôn xao vì cho rằng admin trang này lại tiếp tục đoán đề Văn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

"Kaito Kid" là nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng Thám tử lừng danh Conan. Hiếm có siêu đạo chích nào có thể dễ dàng vượt qua vòng vây của cảnh sát như Kaito Kid. Ngoài ra, Kaito Kid còn có khả năng hóa trang thần sầu.

Vài năm gần đây, trên Facebook xuất hiện một fanpage có tên "Kaito Kid" thường xuyên đăng những nội dung liên quan đến việc dự đoán tác phẩm sẽ ra trong câu hỏi Nghị luận văn học của đề thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong 3 năm liên tục từ 2020 đến 2022, fanpage "Kaito Kid" đã "đoán trúng" tác phẩm sẽ ra trong đề thi gồm "Chiếc thuyền ngoài xa" vào năm 2022, "Sóng" vào năm 2021 và "Đất nước" vào năm 2020.

Dòng trạng thái hẹn úp mở về "Đêm diễn trong mơ" vào tối 27/6 trên fanpage "Kaito Kid" khiến nhiều thí sinh 2K5 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT cho rằng admin fanpage này sẽ tiếp tục đoán đề 1 ngày trước buổi thi môn Văn.

Ở phần bình luận dưới bài đăng, Kaito Kid còn nhắn nhủ cộng đồng mạng: "Mình sẽ dò bài mọi người đó nên mọi người nhớ ôn hết trước khi tham gia "Đêm diễn trong mơ" nha".

Trước đó vào năm 2022, quản trị viên của trang này là một nhóm sinh viên đại học tại TP.HCM vướng lùm xùm liên quan đến lộ đề thi tốt nghiệp. Bộ GD&ĐT và Bộ Công an đã phải vào cuộc điều tra. Sau đó, Bộ GD&ĐT đã khẳng định hoàn toàn không có việc lộ đề thi môn Ngữ văn. Việc dự đoán tên tác phẩm sẽ ra trong đề thi chính thức của 3 sinh viên (thuộc một trường đại học tại TP.HCM) là quản trị trang "Kaito Kid" dựa trên sự phân tích của các cá nhân trong nhóm và kết quả bình chọn của cộng đồng mạng.

Theo Bộ GD&ĐT, việc này đã tạo ra sự hiểu lầm trong dư luận về việc đề thi bị lộ, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm hành chính theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cơ quan chức năng của Bộ Công an đã phối hợp với nhà trường và địa phương để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Hiện, fanpage "Kaito Kid" có lượng theo dõi khủng lên tới 1,1 triệu lượt người theo dõi.