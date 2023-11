Fiereco Day: Teen "mở cửa trái tim" nói lời yêu với ngôi nhà chung THPT Chu Văn An

HHT - Nằm trong chuỗi hoạt động của cuộc thi "Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An - Sparkling Chu Văn An 2023", Ngày Sáng tạo - Fiereco Day diễn ra, nối dài thành công của sự kiện Sportday 2023. Từng thước phim được teen ghi lại cảm nhận, lật mở các bí mật góc kín... của trường THPT Chu Văn An.

Fiereco Day năm nay diễn ra với 2 cuộc thi nhỏ. Ở cuộc thi Hòa ca ký ức, các bạn học sinh cùng trổ tài biểu diễn với ca khúc truyền thống của trường và những bài hát lấy chủ đề ca ngợi Đảng, nhà nước. Ban giám khảo của cuộc thi là thầy Nguyễn Văn Thọ - hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội, thầy Nguyễn Văn Kiên - giáo viên môn Hóa và bạn Trương Minh Tuyết Anh (MYLINA) - cựu học sinh khoá 111 của trường. Tương tự Sportday 2023, teen chia thành các nhà để thi đấu. Ca khúc thương hiệu "Trường ca Chu Văn An" được teen phối lại tạo thành liên khúc, hợp xướng với các ca khúc theo chủ đề đã giao, nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo. Chung cuộc, nhóm nhà U giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về Nhà A. Nhà D và P đồng giải Ba. Cuối cùng, nhà C, M, T, V mang về giải Khuyến khích trong phần thi này. Lời yêu Chu là cuộc thi nhỏ thứ hai nằm trong khuôn khổ Fiereco Day. Đây là cuộc thi trực tuyến, nơi các bạn học sinh sẽ sáng tạo ra những challenge trên nhiều nền tảng mạng xã hội để thể hiện tình yêu, lưu giữ và kể lại những kỷ niệm đáng nhớ về một thời thanh xuân dưới mái trường THPT Chu Văn An, dựa trên các từ khóa do ban tổ chức cung cấp. Các video "nói lời yêu" được teen thực hiện ở các thể loại và góc nhìn đa dạng, có phỏng vấn, phóng sự, challenge... Nhà M đem đến thước phim về ẩm thực từ căng-tin tới cổng trường. Nhà D thực hiện challenge "Cá kiếm tìm kỉ niệm" với hơn 200 người tham gia. Nhà U tạo nên hiệu ứng bùng nổ với challenge "Người Thụy Khuê chất" với hơn 250K lượt xem trên TikTok. Kết thúc Fiereco Day, teen THPT Chu Văn An sẽ tiến tới Chung kết cuộc thi tài năng Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An, diễn ra vào ngày 18/11 tới. Cùng với đó, lễ meeting kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 115 năm truyền thống trường Bưởi - Chu Văn An cũng sẽ được tổ chức. Chỉ còn vài ngày đếm ngược trước "D-Day", teen đang rục rịch chuẩn bị tinh thần để "cháy hết mình" trong ngày hội lớn nhất năm của THPT Chu Văn An. Dương Nhung - Ảnh: BTC cung cấp