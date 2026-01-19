Firefly Wedding chính thức được chuyển thể anime, lên sóng mùa Thu năm nay

HHTO - Sau thời gian dài gây bão trên các nền tảng truyện tranh trực tuyến, bộ manga đình đám của tác giả Oreko Tachibana sẽ chính thức bước chân lên màn ảnh nhỏ vào mùa Thu năm nay.

Mới đây, trang web chính thức của dự án chuyển thể từ bộ manga Firefly Wedding (tựa gốc: Hotaru no Yomeiri) đã chính thức ra mắt, xác nhận tác phẩm sẽ được chuyển thể thành anime dài tập. Theo thông tin từ đơn vị sản xuất, bộ phim dự kiến sẽ bắt đầu lên sóng trên hệ thống truyền hình Fuji TV từ tháng 10 năm 2026.

Hình ảnh chính thức đầu tiên của anime "Firefly Wedding". Ảnh: David Production

Firefly Wedding lấy bối cảnh thời kỳ Meiji tại Nhật Bản, xoay quanh Satoko Kirigaya, một tiểu thư danh giá sở hữu vẻ ngoài thanh tú nhưng lại mang trong mình căn bệnh tim hiểm nghèo. Trong nỗ lực tìm kiếm một cuộc hôn nhân để mang lại vinh quang cho gia đình trước khi qua đời, Satoko bất ngờ trở thành mục tiêu của Shinpei, một sát thủ bí ẩn.

Để bảo vệ mạng sống trong tình thế ngặt nghèo, Satoko đã đưa ra một lời đề nghị không tưởng là yêu cầu Shinpei kết hôn với mình. Từ bản hợp đồng hôn nhân vì sinh tồn, mối quan hệ giữa nàng tiểu thư thông minh và chàng sát thủ có tâm lý bất ổn dần biến chuyển thành một câu chuyện tình mãnh liệt, đầy rẫy những biến cố.

Trước khi có thông tin chuyển thể, Firefly Wedding đã là một trong những cái tên nổi bật nhất trên ứng dụng Manga ONE của nhà xuất bản Shogakukan kể từ khi ra mắt vào tháng 1/2023. Tính đến tháng 12/2025, bộ truyện đã phát hành đến tập 12 và luôn nằm trong nhóm những tác phẩm có lượng đọc cao nhất.

Ảnh: Oreko Tachibana/Shogakukan

Dự án anime lần này quy tụ đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm, với đạo diễn Takahiro Kamei, từng tham gia thực hiện Urusei Yatsura, hợp tác cùng studio David Production. Phần thiết kế nhân vật do Yukiko Aikei đảm nhiệm, người từng ghi dấu ấn với nét vẽ giàu cảm xúc trong Your Lie in April.

Theo lộ trình đã được công bố, phần truyện chính của manga dự kiến khép lại vào đầu tháng 2 năm nay. Sau đó, tác giả sẽ tiếp tục giới thiệu các chương ngoại truyện đến tháng 8, tạo tiền đề cho thời điểm phiên bản anime ra mắt khán giả toàn cầu vào tháng 10.

David Production là đơn vị đứng sau series JoJo’s Bizarre Adventure.

Chia sẻ về dự án, tác giả Oreko Tachibana cho biết cô đặc biệt hào hứng khi Firefly Wedding được chuyển thể thành anime: "Tôi không thể ngừng phấn khích khi Firefly Wedding được chuyển thể thành anime. Tôi rất mong đợi được thấy các nhân vật của mình chuyển động trên màn ảnh thông qua bàn tay của đội ngũ tại David Production, vốn rất mạnh về mảng hành động".

Về phía đạo diễn Takahiro Kamei, ông đánh giá đây là một tác phẩm giàu chiều sâu, cân bằng giữa "sự tinh tế và điên rồ". "Chúng tôi đang nỗ lực mỗi ngày để không làm mất đi sức hút của nguyên tác. Hy vọng có thể đáp ứng được sự kỳ vọng lớn lao từ phía khán giả", ông nói.

Nhà xuất bản Kim Đồng cũng dự kiến "hưởng ứng" sự kiện chuyển thể trên.