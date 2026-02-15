Phùng Khánh Linh trở lại hát nhạc phim, sẽ thành hit như "Hôm Nay Tôi Buồn"?

Ngay khi vừa lên sóng vào ngày 14/2, ca khúc Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi của bộ phim cùng tên đã nhanh chóng gây ấn tượng với ca từ đẹp đẽ, giàu ý nghĩa về ước mơ, như lời tri ân dành cho những người thân thương luôn đồng hành với chúng ta trên mỗi hành trình.

Đây cũng là sáng tác vất vả nhất trong toàn bộ 14 ca khúc của bộ phim âm nhạc này. Theo Chung Chí Công - đạo diễn kiêm đồng tác giả lời bài hát, anh cùng Giám đốc âm nhạc Phạm Hải Âu đã trải qua 6 phiên bản khác nhau trong nhiều tháng trước khi tìm được giai điệu thực sự “thuộc về bộ phim”. Bản cuối cùng được ghép từ hai phiên bản riêng biệt, buộc anh phải viết lại phần lời cho ca khúc để thống nhất thông điệp cuối cùng gửi đến khán giả.

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi là bộ phim đầy bay bổng.

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi không hẳn là một ca khúc về tình yêu mà còn là lời tri ân cho tình thân và tình bạn. Ca khúc được mở đầu bằng lời cảm ơn từ một phía để gửi đến những con người đặc biệt: Dù mỗi người đều có cuộc sống riêng, bận rộn riêng, nỗi đau riêng nhưng vẫn luôn dành thời gian bên cạnh, động viên và nâng đỡ chúng ta. Đó có thể là những người bạn đã đi qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn sẵn sàng dang tay dành cho ta một cái ôm; đó là hình ảnh tấm áo sờn vai của người cha giữa nắng mưa vẫn lặng lẽ trở về làm chỗ dựa cho gia đình.

Phùng Khánh Linh có nhiều nét giống với nữ chính trong phim

Đạo diễn Chung Chí Công cho biết anh đã gửi trọn niềm tin cho Phùng Khánh Linh sau nhiều năm quan sát hành trình âm nhạc của cô. Từ ca khúc Hôm Nay Tôi Buồn nhạc phim Bẫy Ngọt Ngào giúp cô được biết đến rộng rãi cho đến các album sau này, Phùng Khánh Linh hiện lên như một nghệ sĩ trẻ không ngừng nỗ lực giữa một thành phố xa lạ để theo đuổi ước mơ. Chính tinh thần vừa mong manh, mộng mơ nhưng vẫn bền bỉ và thực tế của Phùng Khánh Linh rất gần với nữ chính Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi.