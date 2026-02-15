Hòa Minzy, Xuân Hinh, Tuấn Cry tái hợp mang không khí Tết vào OST “Mùi Phở”

HHTO - Phim điện ảnh Mùi Phở vừa ra mắt MV OST “Lão Ông Cưới Vợ”. Ca khúc do nghệ sĩ Xuân Hinh, Hòa Minzy và Tuấn Cry thể hiện và mang đậm âm hưởng dân gian đương đại.

Lão Ông Cưới Vợ được sáng tác bởi Minh Beta - chủ nhân bản hit Việt Nam Ơi, cùng với sự hòa âm phối khí của “phù thủy âm nhạc” Masew. Ca khúc có giai điệu vui tươi, giúp “nêm” thêm gia vị cảm xúc cho những thước phim Tết Nguyên đán 2026.

OST Lão Ông Cưới Vợ cũng đánh dấu màn tái hợp của bộ ba Nghệ sĩ Xuân Hinh, Hòa Minzy và Tuấn Cry. Cách ngân dài đầy nội lực của NS Xuân Hinh khiến người nghe nổi da gà. Trong khi đó, Tuấn Cry tiếp tục ghi dấu ấn với lối nhấn nhá tinh tế, bỏ ngỏ duyên dáng. Kết hợp cùng chất giọng ngọt ngào của Hòa Minzy, ca khúc hứa hẹn chinh phục khán giả ở nhiều thế hệ, tạo nên một bản phối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Phần "nghe" của phim điện ảnh Mùi Phở được đầu tư bài bản với hệ thống âm thanh chỉn chu. Thang âm ngũ cung (Xàng - Xê - Cống - Hò - Xự) cùng tiếng đàn Nguyệt, tiếng sáo... đã được biến tấu, thêm thắt để hợp thị hiếu.

Hơi thở ngày Tết còn được gửi gắm qua phần nhạc phim (OST) sôi động. Các ca khúc đều có nội dung tôn vinh văn hóa Việt, đặc biệt là hát chầu văn, hát xẩm... Đồng thời, các OST Mùi Phở đều được “xào nấu” cùng các chất liệu nhạc đương đại để mang đến hơi thở trẻ trung. Các ca khúc Lão Ông Cưới Vợ, Chầu Văn Cô Bé, Em Bé Quê đều mang đến sự hân hoan, rộn ràng cho khán giả trong dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Mùi Phở do đạo diễn Minh Beta thực hiện, xoay quanh câu chuyện của ông Mùi (NS Xuân Hinh) - chủ một hàng phở trứ danh. Vì mong muốn tìm người truyền nghề, giữa ông Mùi và các con đã nảy sinh những mâu thuẫn chồng chất.

Bộ phim khai thác sâu sắc các yếu tố văn hóa - nghệ thuật - gia đình, kết hợp với chất hài Bắc đại chúng. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm: NS Xuân Hinh, Thu Trang, NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Quốc Tuấn, Hà Hương, Tiến Lộc, Cường Cá, Ngọc Mạnh, BB Trần, Hải Triều, Ngọc Phước, bé Bảo Nam... Phim dự kiến khởi chiếu từ Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 tại các cụm rạp trên toàn quốc.