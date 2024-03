Gia tài phim khiến Timothée Chalamet được gọi là "con cưng" của giới phê bình

HHT - Không chỉ là một trong những ngôi sao trẻ có cát-xê cao nhất Hollywood hiện nay, Timothée Chalamet còn sở hữu gia tài những bộ phim mang điểm số đáng ngưỡng mộ trên trang phê bình Rotten Tomatoes.

* Danh sách được xếp từ thấp đến cao dựa trên thang điểm của trang phê bình Rotten Tomatoes.

Wonka (82%)

Wonka (2023) là phần phim tiền truyện của tác phẩm Charlie and the Chocolate Factory do tác giả Roald Dahl chắp bút. Bộ phim xoay quanh những cuộc phiêu lưu đặc sắc của Willy Wonka trước khi anh trở thành ông chủ nhà máy chocolate ma thuật nổi tiếng khắp thế giới.

Trong Wonka (2023), Timothée Chalamet là “người kế nhiệm” vai diễn huyền thoại Willy Wonka của Gene Wilder trong Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971) và tài tử Johnny Depp trong Charlie and the Chocolate Factory (2005). Dù được đưa lên bàn cân với hai "tiền bối" kỳ cựu, Timothée vẫn phát huy được màu sắc riêng và trở nên nổi bật.

Wonka (2023) được đánh giá cao bởi hình ảnh tươi sáng, tiết tấu dí dỏm, nội dung phim vẫn có sự đầu tư cao chứ không chỉ là một bộ phim dành riêng cho thiếu nhi, khiến phim dễ tiếp cận và thu hút khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Dune (83%)

Dune (Hành Tinh Cát) chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Frank Herbert xuất bản năm 1965. Trong phim, Timothée Chalamet vào vai Paul Atreides, vị công tước trẻ tuổi bắt đầu chuỗi ngày bi kịch khi anh chứng kiến cha mình và cả gia tộc Atreides bị nhà Harkonnen sát hại vì tham vọng chính trị.

Có thể nói việc được chọn vào vai Paul Atreides là thách thức lớn đối với Timothée Chalamet, khi anh đảm nhận nhân vật trung tâm của một tác phẩm có quy mô lớn về kinh phí và sở hữu cả dàn diễn viên thực lực như Oscar Isaac (vai Leto Atreides), Rebecca Ferguon (vai Lệnh Bà Jessica) hay “Aquaman” Jason Momoa (vai Duncan Idaho).

Dù ra mắt vào thời điểm các rạp phim vẫn còn mở cửa hạn chế do đại dịch, phần một Dune (2021) vẫn thắng đậm ở phòng vé và được cả giới phê bình công nhận với 6/10 giải tại Oscars lần thứ 94.

Call Me By Your Name (94%)

Call Me By Your Name (2012) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 2007 của nhà văn André Aciman. Phim mở đầu với bối cảnh mùa hạ năm 1983 tại một miền quê phía Bắc Italy, khi gia đình chàng thiếu niên Elio (Timothée Chalamet) đón Oliver (Armie Hammer), một cộng sự của cha cậu đến nghỉ hè và hỗ trợ ông việc nghiên cứu. Sự đồng điệu về tâm hồn khiến Elio và Oliver nhanh chóng bị cuốn vào mối tình cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

Dù tham gia đóng phim từ năm 2008, song Elio trong Call Me By Your Name mới là vai diễn giúp Timothée Chalamet được công chúng biết đến rộng rãi, là bước đệm quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Không đánh vào những chủ đề đao to búa lớn, Call Me By Your Name được yêu thích đơn giản vì có khả năng khiến người xem đắm mình vào cái nắng hè tinh khôi của nước Ý những thập niên 80, vào giai điệu du dương day dứt của mối tình đầu. Call Me By Your Name cũng được đánh giá cao khi là một trong những dự án điện ảnh đầu tiên dám khắc họa tình yêu đồng giới một cách trực diện.

Little Women (95%)

Little Women (2019) chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn Louisa May Alcott. Phim đặt bối cảnh tại Concord (Hoa Kỳ) vào thế kỉ 19, cốt truyện chính kể về hành trình trưởng thành trong chuyện tình cảm lẫn sự nghiệp của bốn chị em nhà March gồm Jo, Meg, Amy và Beth.

Trong phim, Timothée Chalamet vào vai Theodore Laurence, một cậu chàng đam mê nghệ thuật và nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhạc sĩ nhưng lại bị gia đình cấm cản. Theodore Laurence có mối quan hệ phức tạp với hai chị em nhà March là Jo và Amy.

Từ tựa phim và nội dung được tóm tắt, khán giả có thể dễ dàng nhận ra Timothée Chalamet không phải là nhân vật trung tâm của Little Women. Phim vốn là "sân chơi" chính của 4 mỹ nhân Hollywood là Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh và Eliza Scanlen.

Little Women cũng là tác phẩm tác phẩm quan trọng góp phần chứng minh khả năng diễn xuất và củng cố hình tượng "chàng thơ" màn bạc của Timothée vào năm 2019, trước khi anh đến với Dune.

Dune: Part Two (97%)

Tiếp nối cuộc hành trình dang dở ở phần một, Dune: Part Two theo chân Paul Atreides (Timothée Chalamet) lưu lạc qua những đồi cát sa mạc khổng lồ ở hành tinh Arrakis, tiến vào lãnh thổ của "người bản địa" Fremen.

Với sự giúp sức của mẹ là Lệnh bà Jessica (Rebecca Ferguson) và Chani (Zendaya), Paul Atreides củng cố lòng tin của dân Fremen, thuần hóa được "Sâu Cát", tập hợp hàng nghìn chiến binh để phản kháng nhà Harkonnen và đánh trả quân Hoàng đế, trả thù cho gia tộc.

Mang đến cuộc hành trình bùng nổ và bứt phá hơn cả phần một, Dune: Part Two nhận về số điểm gần tuyệt đối 97% "cà chua tươi" từ giới chuyên môn trên trang phê bình Rotten Tomatoes, đây cũng là tác phẩm có điểm số cao nhất trong gia tài phim ảnh mà Timothée Chalamet đang sở hữu. Không chỉ mang về thù lao cao, Dune còn là bước ngoặt giúp Timothée rũ bỏ vẻ ngoài lãng tử, thử sức với một hình tượng gai góc hơn.

Đương nhiên, những dự án trên được đánh giá cao không chỉ về sự góp mặt của Timothée Chalamet, mà chất lượng phim còn được xét trên nhiều phương diện như cốt truyện, hình ảnh và giá trị nội dung. Nhưng sự tương đồng giữa Timothée và những tác phẩm chất lượng tạo nên sự tò mò lẫn hứng thú cho công chúng. Nhiều khán giả nhận xét nam diễn viên khéo chọn kịch bản, một số người còn đùa rằng anh chính là "con cưng" của giới phê bình, thấy Timothée Chalamet là thấy phim hay.