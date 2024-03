Shogun: Siêu phẩm sử thi được ví như "Games of Thrones" phiên bản phương Đông

HHT - Đạt điểm số gần như tuyệt đối (99%) trên trang phê bình Rotten Tomatoes và 9,2/10 trên IMDb, “Shogun” trở thành tâm điểm khi được đặt chung hàng với "Game Of Thrones" - siêu phẩm truyền hình lừng lẫy một thời.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1975 của nhà văn James Clavell, Shogun (Tướng Quân) đưa người xem về thời đại phong kiến Nhật Bản, giai đoạn trước trận đại chiến phân chia thiên hạ Sekigahara năm 1600. Thời điểm đó, người cai trị tối cao của đất nước Mặt Trời mọc vừa qua đời, người thừa kế lại quá nhỏ để có thể trị vì giang sơn. Do đó, năm vị lãnh chúa quyền lực nhất đã thành lập "Hội đồng nhiếp chính" để cai quản đất nước cho đến khi người thừa kế trưởng thành. Thế nhưng, ngọn lửa đấu tranh giành quyền lực vẫn luôn âm ỉ và có nguy cơ bùng nổ thành một cuộc chiến toàn diện.

Vào thời điểm đầy căng thẳng đó, một thủy thủ xấu số người Anh tên John Blackthorn (Cosmo Jarvis) cùng các thuyền nhân đã bị cơn bão lớn đánh dạt vào bờ biển Nhật Bản. Dù may mắn sống sót nhưng Blackthorn - một kẻ phương Tây lạc loài ở đất nước xa lạ đã bị những samurai địa phương bắt giữ.

Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) là một trong năm vị lãnh chúa đang nung nấu ý định trở thành Shogun (Tướng quân), người nắm giữ quyền lực tối cao ở Nhật Bản. Nhìn thấy giá trị của Blackthorn trên ván cờ chính trị, Toranaga quyết định biến anh thành con tốt trong cuộc chiến quyền lực của mình.

Từ đây, Blackthorn bị kéo vào một thế giới mưu mô, loạn lạc cùng nền văn hóa và con người vô cùng lạ lẫm với anh. Trong quá trình này, Blackthorne phải tìm cách thích nghi với văn hóa và truyền thống Nhật Bản, học cách chiến đấu và xây dựng mối quan hệ với các lãnh chúa khác.

Người đảm nhận vai chính Lãnh chúa Toranaga là nam diễn Hiroyuki Sanada, người sở hữu gia tài phim đồ sộ như The Twilight Samurai (2002), The Last Samurai (2003) hay các dự án Hollywood The Wolverine (2013), 47 Ronin (2013), Life (2017) và Avengers: Endgame (2019). Với tài năng và tầm ảnh hưởng của mình, Hiroyuki Sanada chính là một trong những "thỏi nam châm" hút khán giả đến với Shogun.

Dù chỉ mới công chiếu vào cuối tháng 2 năm 2024 song thực tế bộ phim đã được hãng FX thông báo chuyển thể từ năm 2018. Khoảng thời gian 6 năm đủ dài để nhà sản xuất có thể chăm chút "đứa con tinh thần" của mình một cách tỉ mỉ và hoàn hảo nhất trước khi ra mắt khán giả.

Đối với những bộ phim chuyển thể, yếu tố quyết định thành công nằm ở việc tôn trọng nguyên tác, và đây chính là điều Shogun đã làm được. Phim tái hiện chính xác và trung thực câu chuyện lịch sử mà cuốn sách gốc truyền tải. Từ cách xây dựng cốt truyện lôi cuốn, hình ảnh mãn nhãn và âm thanh đã tai đến diễn xuất tròn trịa của dàn diễn viên, người xem chắc chắn sẽ bị cuốn vào các cuộc tranh đấu quyền lực căng não.

Tác phẩm Shogun đã từng được chuyển thể vào năm 1980. Tuy nhiên, dưới bàn tay của FX, Shogun (2024) có phần "nhỉnh" hơn khi mang đến góc nhìn chân thực hơn, vai trò của các nhân vật Nhật Bản cũng được tập trung thể hiện hơn thay vì thiên về góc nhìn của người phương Tây ở phiên bản năm 1980. Điểm cộng cho Shogun còn nằm ở việc nhấn mạnh tiếng nói của người phụ nữ thời phong kiến, đặc biệt qua nhân vật Lady Mariko - một người phụ nữ thông minh, sắc sảo và thông thạo ngôn ngữ Tây phương.

Trong tuần đầu ra mắt, tập một Shogun đã đạt thành tích ấn tượng với hơn 9 triệu lượt xem trên nền tảng Hulu, Disney+ và Star+. Đáng chú ý hơn, Shogun đang sở hữu số điểm 99% trên trang phê bình Rotten Tomatoes và 9,2/10 trên IMDb, cùng với vô số lời ca ngợi có cánh đến từ giới chuyên môn.

Với những con số ấn tượng và độ thảo luận rộng rãi, Shogun được ví von là phiên bản phương Đông của Game of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền) khi cả hai tác phẩm đều cùng xoay quanh xung đột chính trị, khắc họa một thế giới đầy rẫy những âm mưu, đấu đá không ngừng để giành quyền cai trị.