Gin Tuấn Kiệt cầu hôn Puka: Showbiz Việt sắp có thêm cô dâu mới!

HHT - Từ khi kết thân với "thánh hài" Lê Dương Bảo Lâm và "mầm non giải trí" Negav tại Hành Trình Rực Rỡ, trai đẹp Isaac bỗng "hòa tan", trở nên hài hước và lầy lội hơn bao giờ hết!

HHT - Sau khi được An Kỳ bảo vệ và tiến đến vòng Công diễn 4, LyLy cùng các thí sinh còn lại chia làm ba đội và đấu loại theo đội. Trong phần thi mới nhất tại The Next Stage, nữ ca sĩ có màn kết hợp ngọt ngào cùng Sunny Lukas.