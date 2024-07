Gió Đông Bắc về kết thúc nắng nóng ở miền Bắc, Hà Nội mát đến hết tháng 7

HHT - Trạng thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt ở miền Bắc sắp chấm dứt khi có gió Bắc - Đông Bắc về. Nhiều nơi sẽ có mưa. Ở Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ giảm được bao nhiêu, có bớt hẳn cái nóng rát da như trong ngày thứ Sáu, thứ Bảy?

Miền Bắc nước ta đã có 2 ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt (tương ứng với các mức nhiệt độ không khí là 35 đến dưới 37oC, 37 đến dưới 39oC, và 39oC trở lên).

Trưa và chiều thứ Bảy, 27/7, miền Bắc rất nóng nực. Tại Hà Nội, nhiều thời điểm trong ngày còn có gió Tây khô nóng, người đi bộ ngoài đường phố nếu không che chắn cẩn thận có thể cảm thấy rát da do nhiệt độ cảm nhận lên tới 44 - 45oC hoặc hơn, chỉ số UV là 7 (mức cao).

Nhưng nắng nóng ở miền Bắc sẽ chấm dứt từ ngày mai, 28/7, khi gió Bắc - Đông Bắc về. Phía Bắc cũng đang có nhiệt độ giảm dần, có thể do ảnh hưởng còn lại của bão Gaemi (đến sáng nay chỉ còn là tàn dư của bão, có thể tan hết hẳn vào tối nay).

Do ảnh hưởng của gió Bắc - Đông Bắc, nhiệt độ toàn miền Bắc giảm khá nhiều vào Chủ Nhật, 28/7. Nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày ở Đông Bắc Bắc Bộ có thể giảm đến 10oC, Hà Nội và các tỉnh thành lân cận giảm 5 - 6oC.

Như vậy, trưa và chiều Chủ Nhật, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ ở mức xấp xỉ 40oC hoặc thấp hơn. Các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ (Lạng Sơn, Cao Bằng…) có thể xuống mức 30oC hoặc thấp hơn.

Đáng chú ý, cùng với việc nhiệt độ giảm, miền Bắc còn có mưa diện rộng, chủ yếu là mưa nhỏ đến vừa, rải rác có mưa to và dông. Hà Nội có khả năng mưa vào chiều tối đến tối mai, có thể kéo dài sang thứ Hai nhưng lượng mưa giảm dần, trời mát hơn hẳn. Trạng thái thời tiết có mưa rải rác và khá mát này được dự báo kéo dài đến hết tháng 7, người dân lưu ý mỗi khi ra ngoài nên mang theo ô, áo mưa…