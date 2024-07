Tại sao miền Bắc nắng nóng ngay sau bão, thay đổi nhiệt độ như vậy có bình thường?

HHT - Bão vừa tan, nhiệt độ toàn miền Bắc nhanh chóng tăng lên, nắng nóng diện rộng lại diễn ra. Sự thay đổi nhiệt độ nhanh như vậy có phải là bình thường không?

Sau khi cơn bão số 2 (Prapiroon) tan hoàn toàn, nhiệt độ toàn miền Bắc tăng lên nhanh chóng và nắng nóng diện rộng lại diễn ra.

Ở nhiều tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm cả Thủ đô Hà Nội, từ thứ Tư đến hôm nay, 26/7, nhiệt độ cảm nhận cao nhất tăng 3 - 4oC mỗi ngày. Hôm nay ở miền Bắc có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13h ngày 26/7, nhiệt độ không khí phổ biến ở miền Bắc là 35 - 36oC, có nơi cao hơn. Chẳng hạn ở Láng (Hà Nội) 36,8oC, Lào Cai 38,2oC, Lục Yên (Yên Bái) 37,2oC, Hàm Yên (Tuyên Quang) 37,3oC, Định Hóa (Thái Nguyên) 37,4oC, Thất Khê (Lạng Sơn) 37,9oC… Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời còn cao hơn khá nhiều.

Tại Hà Nội, lúc trưa và đầu giờ chiều nay, nhiệt độ cảm nhận lên đến 41 - 42oC, ở những nơi có nhiều mặt đường lớn và nhà cao tầng còn nóng hơn.

Tại sao nhiệt độ ở miền Bắc lại tăng nhanh như vậy ngay sau bão? Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột như vậy có là bình thường không?

Theo nhà khí tượng học Frank Billingsley ở Mỹ, việc thời tiết trở nên rất nóng ngay sau khi một cơn bão tan là hay xảy ra.

Một cơn bão là một vùng áp thấp (tất nhiên là dữ dội) - hay không khí bị đẩy lên cao. Không khí lên cao thì nguội đi, ngưng tụ, tạo thành những đám mây và mưa. Đằng sau vùng áp thấp, một áp cao tự nhiên - tức là không khí chìm xuống - hình thành (không khí phải dâng lên và chìm xuống chứ không thể chỉ cứ dâng mãi hay chìm mãi; bạn có thể hình dung như những ngọn sóng trên bề mặt đại dương cứ dâng lên và hạ xuống, không khí cũng như vậy).

Khi bão tan, chính vùng áp cao đó khiến thời tiết trở nên nóng hoặc rất nóng vì 2 lý do: Một là không khí chìm xuống không cho phép không khí dâng lên nhiều, do đó không tạo thành mây hay mưa để làm mát (không khí khô thì dễ nóng lên hơn); hai là không khí chìm sẽ nén xuống bề mặt Trái Đất, và khi không khí bị nén thì các phân tử di chuyển càng nhanh, va vào nhau, nên nhiệt độ càng tăng.

Ngày 27/7, miền Bắc vẫn nắng nóng. Sang ngày 28/7, nắng nóng ở miền Bắc chấm dứt và nhiều tỉnh thành lại có mưa.