Gió mùa Đông Bắc đã về miền Bắc, Hà Nội sắp giảm 10 độ C chỉ trong 12 tiếng

HHT - Nhiều tỉnh thành ở miền Bắc đã có gió mùa Đông Bắc, nhưng gió mùa mới về còn đang nhẹ. Nhiệt độ sẽ sớm có sự thay đổi nhanh chóng và rõ rệt hơn: Ở Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sẽ giảm đến 10 độ C chỉ trong vòng 12 giờ đồng hồ.

Gió mùa Đông Bắc đã về đến khu vực Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ vào sáng nay, 1/10. Vì gió mùa mới về còn nhẹ, cộng với mưa rải rác và độ ẩm vẫn đang cao nên trời chỉ mát hơn một chút chứ chưa có sự thay đổi rõ rệt.

Trưa và chiều nay, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là khoảng 33oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các tỉnh thành lân cận cũng tương tự, riêng ở khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng thì không khí lạnh đã ảnh hưởng rõ hơn và nhiệt độ xuống khoảng 25oC.

Từ giờ đến chiều, gió mùa Đông Bắc sẽ mạnh hơn ở đồng bằng Bắc Bộ và sự thay đổi thời tiết sẽ rõ rệt hơn. Chỉ trong 12 tiếng, tức là tính từ chiều nay đến rạng sáng mai, nhiệt độ cảm nhận ở Thủ đô Hà Nội giảm hẳn 10oC.

Cụ thể, khoảng đầu giờ chiều nay, nhiệt độ ở Hà Nội là 33 - 34oC thì đến khoảng 2 - 3h sáng mai, 2/10, nhiệt độ chỉ khoảng 23 - 24oC, đến rạng sáng có thể còn thấp hơn, trời khá rét. Cùng thời điểm, nhiệt độ ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang xuống còn 19 - 20oC.

Do nhiệt độ sẽ thay đổi nhiều và nhanh như vậy, người dân nên chú ý lựa chọn trang phục phù hợp, cố gắng giữ ấm đường hô hấp, đặc biệt vào buổi sáng sớm.

Mặc dù buổi đêm và sáng sớm khá rét nhưng ban ngày ở miền Bắc sẽ có nắng ấm, trời đẹp, nhiệt độ ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận là khoảng 28 - 29oC. Gió mùa Đông Bắc khiến độ ẩm giảm mạnh, không khí trở nên hanh khô đúng kiểu của mùa Thu - Đông.