Giữa sóng gió hợp đồng với SM, EXO ra mắt MV "Let Me In" đủ 8 thành viên

HHT - Sáng thông báo chiều có MV, EXO "đánh úp" người hâm mộ khi tung ra MV cho ca khúc "Let Me In". Đây là ca khúc mở đường nằm trong album sắp ra mắt, chuẩn bị cho màn trở lại chính thức của nhóm vào tháng 7 tới đây. Dù KAI đã nhập ngũ, nhưng vẫn kịp xuất hiện trong MV này.

Tưởng chừng KAI nhập ngũ đột ngột khiến mọi lịch trình bị hủy ngang đã phá vỡ hy vọng của người hâm mộ về một màn tái xuất với đội hình EXO 8 thành viên, nhưng MV Let Me In phát hành đã khiến fan ấm lòng khi KAI vẫn kịp góp mặt.

Let Me In là B-Side, ca khúc mở đường nằm trong album EXIST. Let Me In là một bản Ballad nhẹ nhàng, có kết cấu đơn giản và thiên về cảm xúc, dễ nghe. Ca từ thể hiện tình yêu, sự tha thiết của các chàng trai dành cho người thương, ví người thương như biển sâu và muốn ở sát, đắm chìm trong biển lớn.

Teaser của Let Me In từng được công chiếu trong fan meeting kỷ niệm 11 năm ra mắt của nhóm - EXO's CLOCK. Full album EXIST cùng ca khúc chủ đề sẽ được phát hành vào ngày 10/7 tới đây.

Giữa lúc tranh cãi của Chen, Baekhyun, Xiumin (EXO-CBX) về hợp đồng với SM, Let Me In ra mắt như một lời động viên và an ủi gửi đến người hâm mộ. Thời điểm tranh cãi nổ ra, những đồn đoán về kế hoạch trở lại của EXO sẽ bị trì hoãn từng khiến nhiều người hâm mộ hoang mang. Thông báo nhóm vẫn tiếp tục quay MV và ấn định ngày nhóm trở lại từ SM phần nào xoa dịu người hâm mộ.

EXO cũng xuất hiện cùng nhau tại sân bay để xuất phát ghi hình cho chương trình thực tế hồi đầu tháng 6. Bộ ba EXO-CBX vui vẻ cười đùa bên cạnh các thành viên, đập tan những tin đồn rạn nứt khi tranh cãi hợp đồng nổ ra trước đó.

Thông qua đại diện pháp lý, EXO-CBX cũng bày tỏ mong muốn đòi lại công bằng từ SM, nhưng luôn muốn đồng hành cùng EXO và người hâm mộ. Vì vậy, fan tin rằng các chàng trai sẽ không để tranh cãi ảnh hưởng tới kế hoạch trở lại của nhóm.