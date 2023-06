Phía Baekhyun, Xiumin, Chen (EXO) chỉ ra điểm bất ổn trong hợp đồng với SM

HHT - Sau những đêm diễn của BLACKPINK thì Singapore lại là điểm đến của một nhóm nhạc Hàn Quốc khác: TWICE. Chi tiết buổi diễn của TWICE thế nào, giá vé là bao nhiêu tiền? Giá có “mềm” để fan Việt sẵn sàng lên đường không?

HHT - Nếu trong "The Glory" là kẻ bạo lực học đường, sát nhân, phải chịu án sau song sắt nhà lao thì ngoài đời, Lim Ji Yeon vừa bổ nhiệm trở thành sĩ quan cảnh sát danh dự. Người hâm mộ đùa rằng Yeon Jin (vai diễn của Lim Ji Yeon trong "The Glory") đã thành sĩ quan, không phải Moon Dong Eun mà Lee Sara hãy nên dè chừng.

HHT - “Bí Kíp Luyện Rồng” (How To Train Your Dragon) phiên bản live-action đã tìm thấy nam nữ chính Hiccup và Astrid. Dù tạo hình rồng Sún Răng - Toothless chưa được công bố, nhưng cặp đôi diễn viên chính trước mắt nhận được nhiều lời khen.