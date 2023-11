GOLDEN - Album đặc sắc đủ chất "vàng" nhưng vẫn thiếu một chút "Jung Kook"

HHT - Jung Kook đã chính thức phát hành album solo đầu tay mang tên "GOLDEN", album gây ấn tượng với sự đầu tư chỉn chu từ giai điệu cho tới hình ảnh. Biến hóa thành "tắc kè hoa", em út BTS mang hết tinh hoa âm nhạc vào album. "GOLDEN" chứng minh tiềm năng trở thành chàng hoàng tử nhạc Pop của Jung Kook, nhưng vẫn thiếu một chút tính cá nhân của anh để tạo thành "combo" hoàn hảo.

Là một trong những thành viên hút fan nhất của BTS, album solo đầu tay của Jung Kook nhận được kì vọng lớn, không chỉ từ người hâm mộ mà còn từ công chúng toàn cầu. Đúng như mong đợi, album GOLDEN vừa phát hành đã trở thành tâm điểm của truyền thông, xác lập nhiều thành tích.

Album GOLDEN được lấy cảm hứng từ biệt danh "Golden Maknae" (Em út vàng) của Jung Kook. Nó cũng mang ý nghĩa là những khoảnh khắc vàng son của anh với tư cách là em út của BTS cho tới một nghệ sĩ solo.

Tràn ngập chất "vàng"

Ấn tượng đầu tiên về GOLDEN chính là chất nhạc đa dạng của tất cả bài hát trong album. Mỗi ca khúc đều sở hữu màu sắc riêng, khiến người nghe dễ gật gù, hoà mình vào cảm xúc và giai điệu.

Toàn bộ 11 bài hát được liên kết một cách chặt chẽ, có sự thay đổi cảm xúc rõ ràng, từ đắm chìm tận hưởng trong vị ngọt tình yêu (Seven, 3D, Standing Next To You, Close To You), cho tới sự rối bời khi đứng ở bờ vực chia tay (Yes or No, Please Don't Change), cuối cùng là sự nặng nề, đau khổ khi cố vượt qua nỗi đau (Hate You, Too Sad To Dance).

Sở hữu đa dạng thể loại âm nhạc từ Retro Punk, Folk-Pop, cho tới Pop ballad, Pop acoustic... nhưng tổng thể album không hề mang cảm giác lộn xộn mà được sắp xếp hài hòa.

Một điểm cộng khác là giọng hát cuốn hút và khả năng xử lí bài hát mượt mà của Jung Kook. Dù là disco cổ điển như Standing Next To You, hay ballad du dương như Hate You đều không thể làm khó được thành viên BTS.

Được kết hợp và sản xuất bởi dàn nghệ sĩ và producer xịn xò là một yếu tố "vàng" nữa của GOLDEN. Album quy tụ toàn những tên tuổi bảo chứng chất lượng âm nhạc như: DJ Snake, Major Lazer, Ed Sheeran, Shawn Mendes, Blake Slatkin...

Thiếu chút "Jung Kook"

Việc trực tiếp lựa chọn bài hát cho album cá nhân đầu tay phần nào thể hiện được tư duy âm nhạc cá nhân của Jung Kook. Tuy nhiên, điều này vô tình trở thành một điểm tiếc nuối, khi GOLDEN chỉ dừng lại ở mức phô bày gu âm nhạc, chưa thể trình bày ra cái tôi, dấu ấn mang tính cá nhân mạnh mẽ nhất của Jung Kook - cái mà công chúng ngóng đợi nhất ở anh.

Jung Kook đã nhiều lần chứng minh được khả năng sáng tác và sản xuất thông qua các sản phẩm trước đây, điển hình độ phủ sóng của "tình ca mưa" Still With You. Cũng vì thế mà người yêu nhạc mong đợi về một lần nhúng tay sâu hơn của Jung Kook vào album solo đầu tay. Đó là sản phẩm âm nhạc của chính anh, nói về bản ngã và cảm xúc của riêng anh.

Nhìn chung, album solo đầu tay của Jung Kook đã hoàn thành tốt hầu hết các phương diện cơ bản của một album cần có. Đặc biệt là về mặt truyền thông và thương mại, GOLDEN đã nắm chắc vé thành công.

Điều này chứng minh qua nền móng vững chắc được xây dựng bởi hai đĩa đơn Seven và 3D, GOLDEN nói chung và ca khúc chủ đề Standing Next to You nói riêng là bước tiến tiếp theo để chiếm lấy "ngai vàng" tại làng nhạc Pop của Jung Kook.

Jung Kook đã giới thiệu với toàn thế giới về một album chứa đựng niềm đam mê cháy bỏng nhất của bản thân. "Ai đội vương miện sẽ chịu được sức nặng của nó", Jung Kook nhận thức rõ gánh nặng từ danh xưng "ông hoàng nhạc Pop thế hệ mới", do đó nam idol vẫn đang nỗ lực làm việc chăm chỉ để mang đến âm nhạc chất lượng hơn cho người hâm mộ trên toàn thế giới.