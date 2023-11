Jung Kook BTS gợi nhớ hình ảnh tượng đài âm nhạc Michael Jackson trong MV mới?

HHT - Album solo đầu tay của Jung Kook (BTS) - "GOLDEN" chính thức được trình làng, MV ca khúc chủ đề "Standing Next To You" chiêu đãi người hâm mộ combo nghe đã tai nhìn đã mắt. Giai điệu Disco cổ điển và động tác vũ đạo khiến người xem liên tưởng tới "Ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson.

Sau nhiều ngày trông ngóng, album solo đầu tay của Jung Kook (BTS) - GOLDEN cùng MV ca khúc chủ đề Standing Next To You đã chính thức được phát hành.

Standing Next To You thuộc thể loại Retro Funk tái hiện âm hưởng old school theo phong cách hiện đại. Đúng như tên gọi, ca khúc chủ đề mang ý nghĩa mọi lúc mọi hoàn cảnh đều sát cánh bên cạnh người thương. Giai điệu cổ điển gây nghiện kết hợp giọng hát cuốn hút của Jung Kook thành công khiến người nghe đắm chìm và nhún nhảy theo bài hát.

MV được ghi hình tại KELENFÖLD Power Station - một trong những tòa nhà quan trọng nhất của Budapest (thủ đô Hungary). Các thước phim được đầu tư kĩ lưỡng, từ nghệ thuật chuyển cảnh cho tới màu sắc MV hoà hợp hoàn hảo như một bộ phim điện ảnh, màn trình diễn vũ đạo trong nhiều không gian khác nhau khiến người hâm mộ choáng ngợp bởi sự quyến rũ của Jung Kook.

Album GOLDEN được lấy cảm hứng từ biệt danh "Golden Maknae" (Em út vàng) của Jung Kook. Nó cũng mang ý nghĩa ghi lại những khoảnh khắc vàng son của Jung Kook với tư cách là em út của BTS và một nghệ sĩ solo. Bên cạnh ca khúc chủ đề, các ca khúc khác trong album cũng gây ấn tượng không kém khi có sự tham gia sản xuất của Ed Sheeran, Shawn Mendes, DJ Snake... thể hiện hoàn hảo "khoảnh khắc vàng" trong album mà Jung Kook muốn gửi gắm.

Là một phần trong hoạt động quảng bá tại nước ngoài, Jung Kook mới đây đã được xác nhận sẽ xuất hiện trên talkshow The Tonight Show Starring Jimmy Fallon vào ngày 7/11, tiếp đó là trình diễn tại Citi Concert Series on TODAY vào ngày 8/11 (giờ Việt Nam).