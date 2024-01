Golden Disc Awards 2024: Giảm số lượng giải, NewJeans mở rộng kỷ lục Daesang của Gen 4

Tối 6/1, GDA 2024 diễn ra tại Jakarta (Indonesia) thành công dưới sự dẫn dắt chính của bộ đôi Sung Si Kyung và Cha Eun Woo. Sân khấu rộng, hiệu ứng từ màn LED lẫn xử lý kỹ xảo khi phát sóng làm tăng độ mãn nhãn và hoành tráng cho phần biểu diễn của các thần tượng.

Những điểm nhấn viral mạng xã hội phải kể đến set diễn mộng mơ như lạc vào xứ sở thần tiên của NewJeans. IVE lần đầu mang ca khúc Holy Moly lên sân khấu lễ trao giải đầy mãn nhãn trong concept tiên cá. Hay SEVENTEEN - BSS biểu diễn Fighting cùng "rapper nghiệp dư" Pi Cheonlin (nhân vật giả tưởng do thành viên Dino nhập vai) khiến người hâm mộ bật cười "ngã ngửa" vì nước đi không ngờ tới. Tương tác tự nhiên giữa các idol, cùng nhau "quậy banh" ở khán đài cũng khiến khán giả thích thú.

Không khí lễ trao giải vui nhộn, kết quả của GDA 2024 cũng khiến fan K-Pop "cười khà khà" vì thỏa đáng. Số lượng giải đã giảm xuống đáng kể so với các năm trước cũng như các lễ trao giải khác nhưng chất lượng không hề đi xuống. Chủ nhân của hạng mục cao nhất - Daesang đều nằm trong dự liệu của người xem.

NewJeans cùng Ditto lại nắm chắc danh xưng "all-kill" mọi mặt trận khi tiếp tục giành về một Daesang nữa - Digital Song of the Year (Bài hát của năm). Chiếc cúp này nâng tổng số Daesang mà nhóm có được lên 8, củng cố cho vị trí nhóm nhạc Gen 4 sở hữu nhiều Daesang nhất trong sự nghiệp. Riêng siêu hit Ditto hiện đã chiếm kho với 4 Daesang.

Daesang còn lại - Album of the Year (Album của năm) thuộc về FML của SEVENTEEN. FML là album đầu tiên của K-Pop bán được hơn 6 triệu bản. Chiếc cúp này xứng đáng cho nỗ lực của nhóm lẫn người hâm mộ. S.Coups dù không đi thảm đỏ nhưng đã có mặt từ nửa buổi lễ, cùng các thành viên lên phát biểu nhận giải.

Rookie Artists - Giải Tân binh thuộc về ZEROBASEONE (ZB1) và FIFTY FIFTY. ZB1 chiến thắng không lạ bởi với thành tích nhóm đạt được, fan K-Pop đã đoán chắc ZB1 sẽ là ẵm sạch cúp tân binh mùa lễ trao giải này. Về phía FIFTY FIFTY, vì tranh chấp với công ty mà gần như bị loại tên khỏi hầu hết các lễ trao giải dù thành tích và độ viral từ Cupid dư sức giúp nhóm chiến thắng ở hạng mục Tân binh của năm. Người hâm mộ vui mừng khi GDA 2024 vẫn công nhận và gọi tên FIFTY FIFTY chiến thắng.

Kết quả của GDA 2024:

Daesang Album của năm: SEVENTEEN - FML

Daesang Bài hát của năm: NewJeans - Ditto

Bonsang Digital: NewJeans - Ditto, LE SSERAFRIM - Unforgiven (feat. Nile Rodgers), IVE - I AM, SEVENTEEN BSS - Fighting (feat. Lee Young Ji), Parc Jae Jung - Let's Say Good Bye, SEVENTEEN - Super, STAYC - Teddy Bear, (G)I-DLE - Queencard, Jisoo - FLOWER, Jung Kook - Seven (feat. Latto)

Bonsang Album: ZEROBASEONE - Youth In The Shade, LE SSERAFIM - UNFORGIVEN, IVE - I’ve Mine, ENHYPEN - Dark Blood, TXT - The Name Chapter : FREEFALL, Stray Kids - 5-STAR, SEVENTEEN - FML, aespa - My World, NCT Dream - ISTJ, Jung Kook - GOLDEN

Nghệ sĩ K-Pop toàn cầu: Stray Kids

Nhà sản xuất xuất sắc nhất: Min Hee Jin (ADOR)

Thế hệ mới: BOYNEXTDOOR

Bugs! Nghệ sĩ được yêu thích nhất: Lim Young Woong | Jisoo (BLACKPINK)

Best Heart Performance: Yeonjun (TXT)

Minsu Kim’s Favorite Fashion Of The Year: Sieun (STAYC)

Indonesia Fan’s Choice with mandiri: TXT