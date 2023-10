Gom cả “bầu trời" du học tại Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023

Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023 sẽ diễn ra trong hai ngày cuối tuần tại TP. HCM (14/10) và Hà Nội (15/10), hứa hẹn “gom cả thế giới du học” vào một ngày hội với đa dạng hoạt động trải nghiệm và thông tin thiết thực dành riêng cho các bạn gen Z.

Ngành học, lộ trình du học – Hỏi ngay đại diện 30 trường hàng đầu

Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023 là là sự kiện lớn nhất về giáo dục New Zealand, được phối hợp tổ chức bởi Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ), Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán New Zealand. Đại diện của hơn 30 đơn vị giáo dục hàng đầu New Zealand sẽ tư vấn chi tiết cho các gen Z về lộ trình và các lựa chọn học tập phù hợp cho kế hoạch du học của bản thân. Dù bạn đang quan tâm đến du học sớm từ bậc trung học, hay lên kế hoạch cho tấm bằng đại học nước ngoài, hoặc những lựa chọn học tập chuyên biệt khác... bạn hẳn sẽ tìm được một ngôi trường trong mơ thích hợp tại Ngày hội năm nay.

Mở khoá kho học bổng cho mọi “nhà”

Dù thuộc nhóm du học Trung học, Đại học hay Sau đại học, các “thợ săn học bổng” cũng sẽ hào hứng trước nhiều suất học bổng giá trị của các trường New Zealand, lên đến 25.000NZD. Không chỉ nắm được thông tin về số suất và giá trị học bổng, Ngày hội mang đến cơ hội trò chuyện trực tiếp với đại diện trường về những lưu ý quan trọng khi nộp đơn cho từng loại học bổng, làm sao để tăng cơ hội giành được các cơ hội học bổng danh giá. Và tất nhiên không thể không để đến cơ hội được tư vấn trực tiếp về Học bổng Manaaki – Học bổng Chính phủ New Zealand bậc sau đại học từ chính đại diện của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam.

Tất-tần-tật các về hành trang du học

Đối với hội muốn kéo “phe” bố mẹ cùng đồng hành với mình trên hành trình du học, còn chần chừ gì nữa mà không rủ rê bố mẹ cùng tham dự Ngày hội nào! Đừng lo lắng nếu bạn và phụ huynh vẫn đang “mắc kẹt” giữa vô số những thông tin về du học New Zealand trên mạng. Song song với không gian gặp đại diện trường là các phiên hội thảo xoay quanh những chủ đề được quan tâm hàng đầu bởi phụ huynh.

Cụ thể, các khách mời đặc biệt của hội thảo “Đầu tư du học cho con – Thế nào mới hiệu quả?” cũng sẽ mang đến cho các phụ huynh góc nhìn mới về bài toán đầu tư cho tương lai của con, các lộ trình du học cùng bí quyết để thấu hiểu gen Z và đồng hành hiệu quả khi các teen du học xa nhà.

Nâng tầm kỹ năng tiếng Anh cho hành trình du học

Không dừng lại ở đó, các hội thảo tiếng Anh là cơ hội để “lượm lặt” loạt bí kíp tiếng Anh du học cùng các giáo viên tiếng Anh nổi tiếng như thầy Nguyễn Thái Dương (thầy giáo 9X với phương pháp dạy học sáng tạo qua âm nhạc, kiêm nhà sáng tạo kênh YouTube SpeakOnly – Học Nói Tiếng Anh với hơn 270.000 lượt theo dõi) và thầy Luyện Quang Kiên (người Việt đầu tiên đạt 9.0 IELTS tất cả các kỹ năng). Bên cạnh đó, bạn còn được kiểm tra bản thân qua việc chinh phục các mini-game tiếng Anh vui nhộn, và phần đánh giá nhanh năng lực tiếng Anh miễn phí cùng các trung tâm tiếng Anh ‘xịn sò' như IELTS with Datio, PREP IELTS (sáng lập bởi thầy Tú Phạm) và PTE Magic.

Khám phá trăm điều thú vị ở xứ Kiwi với người trong cuộc

Sau khi đã trang bị đủ kiến thức và kỹ năng cho hành trình chinh phục tri thức, đừng quên tham vấn trực tiếp cùng các cựu du học sinh New Zealand để bỏ túi các kinh nghiệm thực tế để nhanh chóng thích nghi với cuộc sống xứ Kiwi. Không chỉ có thành tích ấn tượng, hội “ma cũ” siêu tâm lý sẽ truyền cho bạn những bí kíp cần chuẩn bị trước khi du học, chia sẻ muôn điều thú vị chỉ có ở xứ sở Kiwi, và hé lộ các bí quyết để “săn” việc làm sau khi tốt nghiệp tại New Zealand.

Rinh trọn bộ quà tặng hấp dẫn tại Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023

Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023 cũng sẽ mang đến nhiều phần quà hấp dẫn cho team yêu Kiwi. Chỉ cần tham gia sự kiện và check-in với những bức ảnh thật cool, bạn không những sẽ nhận liền tay những món quà “cộp mác” đất nước New Zealand xinh đẹp từ Ban Tổ chức mà còn có cơ hội giành những phần quà độc quyền từ hãng hàng không Singapore Airlines hay voucher thi PTE miễn phí với PTE Magic ngay tại sự kiện!



Thời gian sự kiện: + Tại TP.HCM: 8:00 – 13:00, thứ Bảy, 14/10/2023, Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Quận 1 + Tại Hà Nội: 8:00 – 13:00, Chủ nhật, 15/10/2023, Khách sạn Melia Hanoi, 44 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm Đăng ký tham gia ngay Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023 hoàn toàn miễn phí tại: https://bit.ly/EduFair23-13