Gong Hyo Jin khẳng định chưa có ý kết hôn, fan: "Có hay chưa thì cũng bắt hoa cưới rồi!"

HHT - Gong Hyo Jin vừa bắt được hoa cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin hôm trước thì đến hôm nay (1/4), tin hẹn hò lẫn kết hôn của nữ diễn viên đã bị truyền thông Hàn "khui" sạch.

Chiều ngày 1/4, trang Sports Chosun đưa tin Gong Hyo Jin và ca sĩ Kevin Oh đang hẹn hò. Bài báo cho biết Kevin Oh đã cầu hôn Hyo Jin, người quen cũng đã biết về kế hoạch hôn nhân sắp tới của cả hai. Hôn lễ sẽ được cử hành trong năm nay.

Ngay sau đó, phía Gong Hyo Jin đã xác nhận với OSEN: "Đúng là Gong Hyo Jin đang có mối quan hệ tốt đẹp với Kevin Oh, nhưng hiện vẫn chưa có kế hoạch kết hôn".

Nếu ban đầu, thông tin trên được lan truyền khiến fan còn ngờ vực về việc đây chỉ là trò đùa nhân ngày Cá tháng Tư (1/4), thì ngay sau khi phía Gong Hyo Jin xác nhận, fan bày tỏ sự phấn khích khắp mạng xã hội.

Ngày 31/3, nữ diễn viên là người đã bắt được hoa cưới trong hôn lễ của cô bạn thân Son Ye Jin và Hyun Bin. Theo truyền thống của Hàn Quốc, nếu ai bắt được hoa cưới thì sẽ phải kết hôn trong vòng 6 tháng, nếu không sẽ nhận vận xui, hoặc là không thể kết hôn hoặc sẽ kết hôn rất muộn. Đây cũng là lý do mà nhiều hôn lễ sắp xếp cho người bạn sắp kết hôn của cô dâu sẽ bắt được hoa cưới. Vì vậy, fan đùa rằng dù chưa có ý định kết hôn ở thời điểm hiện tại, thì khả năng cao trong năm nay, Gong Hyo Jin sẽ lên xe hoa:

"Chưa có hay không có thì hôm qua cô Gong cũng bắt hoa cưới rồi hihi!"

"Hôm nay chị chưa có kế hoạch nhưng mai chị có".

"Trời ơi là trời, em muốn trụy tim với cái tin tức nhảy nhót này".

(Bình luận tổng hợp từ trang Kong Hyo Jin Vietnamese Fansite)

Gong Hyo Jin hơn bạn trai 10 tuổi. Kevin Oh là một ca sĩ/ nhạc sĩ người Mỹ gốc Hàn, từng giành giải Quán quân tại chương trình Superstar K7 (2015), lọt vào bán kết của Superband. Vào tháng 3/2020, Gong Hyo Jin từng chia sẻ ảnh chụp màn hình cô đang nghe một trong những bài hát của Kevin Oh trên Instagram cá nhân. Những người bạn thân nhất của cô trong ngành như Son Dam Bi, Jung Ryeo Won và Im Sumi cũng thân thiết với Kevin Oh.

Dương Nhung